Dr. Astrolog Şenay Devi ile 2022 Akrep burcu yıllık yorumu! Akrep burcunu 2022'de sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

AKREP BURCU

19 Kasım 2021 civarında fark etmiş olabileceğiniz gibi tutulma serisi, ortaklık bölgenizde yeni başladı ve bu yıl tam olarak yürürlüğe girecek. Üstelik tüm bu işaretler, dünyada ve kendiniz için ve en yakın ilişkilerinizde nasıl bir yol izleyeceğinizi değişime uğratıyor. 30 Nisan ve 8 Kasım'da ortaklık bölgeniz sırasıyla bir güneş ve bir ay tutulması ile aktive olacak. Ayrıca 15 Mayıs ve 25 Ekim tarihlerinde burcunuzda ay ve güneş tutulmaları etkili oluyor. Güçlü, sağlıklı, tatmin edici ortaklıkların daha da güçlü, daha sağlıklı ve daha istikrarlı olmasını bekleyebilirsiniz, Yıl sonuna kadar, benlik duygunuza uygun bir şekilde yaşamda ilerlemeye her zamankinden daha fazla odaklı olmayı bekleyebilirsiniz.

Bekarsanız ve özel biriyle tanışmakla ilgileniyorsanız veya sanatsal bir vizyon sergilemek ve sürdürmek için yılın büyük bir bölümünde romantizm, eğlence ve kendini ifade etme evinizden geçen tesadüfi Jüpiter sayesinde bu alanlarda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Şanslı gezegenin sağlık ve rutin bölgenize geçmesi ve size egzersizlerden iş projelerini gerçekleştirmeye kadar daha da geniş bir günlük aktivite yelpazesi sunduğu 10 Mayıs 28 Ekim arası da dikkatli olmakta fayda var.

30 Ekim - 12 Ocak 2023 tarihleri arasında, gezegendeki yardımcı yöneticilerinizden biri olan Mars, yakınlık bölgenizden geriye doğru hareket ettiğinde yavaşlamalar ortaya çıkabilir. Başka biriyle çalışmayı içeren para kazanma projelerinde ilerlemek özellikle her iki varlığınızı da içeren bu geçiş sırasında zor olacak, ancak daha zahmetsizce gelecek olan şey, duygusal esenliğinizle ilgilenmek veya kendi işinizin derinliklerine inmek olacaktır.