Dr. Astrolog Şenay Devi ile 2022 Balık burcu yıllık yorumu! Balık burcunu 2022'de sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

2021'in ortalarında özellikle 13 Mayıs 28 Temmuz bu yıl tadını çıkaracağınız şanslı alanları değerlendirdiniz. Şimdi, 28 Aralık 2021'den 10 Mayıs'a ve yine 28 Ekim'den 20 Aralık'a kadar, şanslı Jüpiter'in burcunuza geri dönmesi sayesinde, tutku dolu planlarınızda bir kez daha kayda değer ilerlemeler kaydedebilir ve benlik anlayışınızı geliştirebilirsiniz. Daha da büyük, daha cesur, daha kendinden emin ve iyimser bir şekilde çıkacağınız bu yolda büyük gelişim ortaya çıkabilir.

Takviminizde 12 Nisan'ı da daire içine alın, çünkü bugün Jüpiter'in mistik Neptün ile burcunuzda buluştuğu ve kendisini hayal gücüyle tatmin edecek 12 yıllık rüya gibi bir döngüyü ve ruhsal büyümeyi başlattığı gündür. Bu nedenle, yaratıcı yönünüze dokunmak ya da kişisel iyileşmenizde veya büyümenizde ilerleme kaydetmek istiyor olsanız da, bu yıl sizin için uygun bir yıl. Etkileyici sonuçlar görmeye başlayacaksınız. Ayrıca Jüpiter para bölgenizden geçerken, hayal gücünüzü kullanmanın 10 Mayıs'tan 28 Ekim'e kadar finansal büyümeye nasıl yol açabileceğini anlayabilirsiniz.

Aynı zamanda, bu yıl çoğu içsel yaşamınızı etkileyen dört Merkür gerilemesi olacağından, en güçlü destek sistemlerinize güvenmek için bir noktaya değinmek isteyeceksiniz. Merkür, 14 Ocak'tan 3 Şubat'a kadar maneviyat bölgenizden, 10 Mayıs'tan 2 Haziran'a kadar kendi evinizden ve 9 Eylül'den 2 Ekim'e kadar olan yakınlık bölgenizden geriye doğru hareket eder ve tüm bu dönemler, en iyisini yapacağınız zamanlar olabilir. Dinlenmek, yeniden şarj olmak ve sizi sinsice geride tutabilecek duygusal yaraları yeniden gözden geçirmek en doğru seçenekler olacaktır. Bu içsel çalışmayı yapmak elbette kolay olmayacak, ancak faydaları bu yıl ve gelecekte hayatınızın her köşesinde hissedilecek.