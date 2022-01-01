Dr. Astrolog Şenay Devi ile 2022 Boğa burcu yıllık burç yorumu! Boğa burcunu yeni yılda sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

Geçen yıl boyunca burcunuzdaki Uranüs ile ciddi bir şekilde karşı karşıya gelen ciddi Satürn sayesinde, evrenin sizi bir süredir değişmeye ve büyümeye zorladığını hissediyorsunuzdur. Bu yılki tutulmaların dördünün de burcunuza (30 Nisan ve 8 Kasım'da) ya da ortaklık bölgenize (15 Mayıs ve 25 Ekim) isabet etmesi sayesinde, bu temanın yoğunluğunun bu yıl yüksek bir seviyeye ulaşmasına hazırlanın. Her biri, benlik duygunuzda daha güçlü durmanız ve büyümenin bire bir ilişkilerinize yansıdığından emin olmanız için yolculuğunuzda sizi daha da ileriye götürür.

BOĞA BURCU 2022 YILLIK BURÇ YORUMU

Bu arada, bu yılki Merkür retroları, profesyonel yolunuzdan ne istediğinizi düşünmenizi sağlayacak. Birincisi kariyer bölgenize, ikincisi para bölgenize, üçüncüsü günlük rutin bölgenize ve dördüncüsü yüksek öğrenim bölgenize düşüyor size yavaşlamanız ve hedeflediğiniz şeyin nabzını tutmanız için dört fırsat sunuyor, nasıl değer görmek istediğinizi, gününüzün nasıl görünmesini istediğinizi ve hedeflerinize ulaşmak için ufkunuzu nasıl genişletmek istediğinizi belirleyin.

Bu sorulardan herhangi birine takılırsanız, şanslı Jüpiter'in 28 Aralık 2021'den 10 Mayıs'a kadar ağ bölgenizden geçmesi sayesinde arkadaşlarınızın ve iş arkadaşlarınızın bilgeliğinden ve desteğinden yararlanabileceğinizden emin olabilirsiniz. ve yine 28 Ekim'den 20 Aralık'a kadar. Ve 12 Nisan civarında, sezonunuz başlamadan hemen önce, Jüpiter orada rüya gibi Neptün ile bağlantı kurar ve potansiyel olarak umut verici bir grup projesine yol açabilecek yaratıcı bir beyin fırtınasını körükler. Toplumsal bir çabanın parçası gibi hissetmek, şimdi rahatlatıcı ve özellikle verimli olabilir.