Dr. Astrolog Şenay Devi ile 2022 İkizler burcu yıllık yorumu! İkizler burcunu 2022'de sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

Burcunuz ve ortaklık bölgenizdeki iki yıllık tutulmalardan sonra, muhtemelen uyum sağlamanız gereken tüm büyük, zaman zaman bunaltıcı değişikliklerden bir mola vermeye hazırsınız. Neyse ki, bu yıl şok edici değişimlerle ilgili değil, günlük rutininizdeki ruhsal gelişim ve destekleyici denge üzerine düşünmekle ilgili, çünkü tutulmalar 30 Nisan, 15 Mayıs, 25 Ekim ve 8 Kasım maneviyatınızı ve sağlık bölgeleri etkilenecek.

Hayatta hızlı hareket etmeyi, hızlı bir şekilde bilgi toplamayı ve yaymayı tercih etme eğiliminde olsanız da, 2022'nin astrolojisi, sizi her zamankinden daha kolay almaya ve ne olabileceğini gözden geçirmek ve yeniden hayal etmek için geriye doğru adımlar atmaya teşvik etmekle ilgilidir. Yöneticiniz Merkür, bu yıl dört kez geriye gidiyor önce macera bölgenizden, sonra burcunuzdan, kendinizi ifade bölgenizden ve son olarak da yakınlık bölgenizden. Ve sanki bu yeterli değilmiş gibi, hareket ve enerji gezegeni olan hareketli Mars, 30 Ekim 12 Ocak 2023 arasını burcunuzda geri harekette geçirecek ve bu özellikle uykulu bir dönem olabilir. Tutku projelerinde ilerleme kaydetmenin tek yolu gerçekten biraz sabır olacaktır.

Şanslı Jüpiter aynı zamanda yılın büyük bir bölümünde kariyer bölgenize iyi bir şans, iyimserlik ve yüksek görünürlük getiriyor 10 Mayıs 28 Ekim ve 20 Aralık 2023 hariç, ağ bölgenizi aydınlatacak ve hedeflerinizi destekleyecek daha fazla arkadaşınız ve meslektaşınızla birlikte bağlantı kuracaksınız.