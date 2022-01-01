Dr. Astrolog Şenay Devi ile 2022 Kova burcuyıllık burç yorumu! Kova burcunu yeni yılda sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

2022'ye tonlarca heyecan verici enerjiyle başlayacağınızı düşünseniz de, ilk birkaç hafta aslında biraz sessiz sakin olabilir. Sosyal Venüs, ruhsallık bölgenizde 29 Ocak'a kadar geri harekette olacak ve sizi odağınızı dış meselelerden daha iyileştirici kendi kendine çalışma ve yalnız zaman geçirmeye teşvik edecek ve 14 Ocak'tan 3 Şubat'a kadar haberci Merkür, burcunuzda geriye doğru hareket ederek bir tamamen kendi imajınıza yönelmek ve kişisel hedeflerinizi ve bunları dünyaya nasıl sunmayı planladığınızı netleştirmekle ilgili bir dönem haline dönüştürecek.

KOVA BURCU 2022 YILLIK BURÇ YORUMU

Tüm bunlara hakim olduğunuzda, yılın büyük bölümünde para evinizde takılan şanslı Jüpiter sayesinde en yenilikçi fikirlerinizi gelire kanalize edebilirsiniz. Özellikle 12 Nisan'da, servet gezegeni rüya gibi Neptün ile eşleşerek, planınızın rasyonel fikirler yerine hayal gücünüze kapılmanız için size ilham veriyor. Bunun yerini daha da yaratıcı nakit akışı artırıcı tekliflere bırakan ruhani, heyecan verici bir ton olarak bulabilirsiniz. Temel olarak, başlangıçta pratik görünmeyen ama sanatsal dürtülerinizle rezonansa giren bir şeye şans vermeye istekli olmak, bu yıl sizin için işe yarayabilir.

30 Nisan'da, yılın ilk güneş tutulması sizin evinizde gerçekleşiyor. Eski yaralar ve hayatınızın elden geçirilmesi gerekebilecek temelleri üzerine derin bir meditasyon gerektirir. Ardından 15 Mayıs, kariyer bölgenizde başarı arayışınızda değişimi kucaklamanızı gerektirecek ilk ay tutulmasını getiriyor. Bu temalar 25 Ekim ve 8 Kasım'da bir kez daha tekrarlanarak anlatıyı ve hem özel hem de profesyonel yaşamınızda bir merkeziyet duygusu geliştirme yeteneğinizi geliştiriyor.