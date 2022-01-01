Dr. Astrolog Şenay Devi ile 2022 Terazi burcu yıllık burç yorumu! Terazi burcunu yeni yılda sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

Yıl başlarken, 29 Ocak'a kadar kendi bölgenizden geriye doğru hareket eden hükümdarınız sosyal Venüs sayesinde, kendinizi 2022'yi yakalamaya hazır olmaktan çok bitkin hissediyor olabilirsiniz. Eski duygusal yaralar ve bir güvenlik duygusu için güvendiğiniz sistemleri, kalıpları ve ilişkileri gözden geçirip yenilemek ve 14 Ocak ile 3 Şubat arasında, kendini ifade etme bölgenizde bir Merkür gerilemesi, canınızın çektiği spontane, eğlenceyi seven anlarla koşuşturmanızı daha da zorlaştırabilir. Ancak yaratıcı olmayı ve akışa kendinizi bırakmayı taahhüt ederseniz doğuştan sahip olduğunuz iki gücü unutmadan hareket edebilirsiniz.

TERAZİ BURCU 2022 YILLIK BURÇ YORUMU

İlkbaharda, 30 Nisan ve 15 Mayıs'ta yılın ilk iki tutulmasını yaşarken, para ve yakınlık bölgelerinizde oyunun kurallarını değiştiren etkiyi hissedeceksiniz. 2021'in sonlarında başlayan bu ay, anlatımı tamamen sizin konfor seviyeniz ve değerlerinizle ilgili. Şu anda üzerinde düşünebileceğiniz birkaç soru: Neleri paylaşmaya hazırsınız?

Tıpkı geçen yıl olduğu gibi, yaz sonu ve doğum gününüzün bir kısmı 9 Eylül 2 Ekim burcunuzda bir Merkür gerilemesi olacak, bu da önümüzdeki aylarda neyi başarmak istediğinize ve nasıl başaracağınıza daha fazla odaklanmanıza yardımcı olabilir. Ekstra eğitim, öğretim veya seyahatin hedefinize ulaşmanıza yardımcı olabileceğini fark ederseniz, aksiyon odaklı Mars 20 Ağustos'tan Mart 2023'e kadar yüksek öğrenim bölgenizde etkili olacak.