Dr. Astrolog Şenay Devi ile 2022 Yengeç burcu yıllık yorumu! Yengeç burcunu 2022'de sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

Ay sizin yöneticiniz olduğu için, onun döngülerine karşı özellikle hassassınız, bu nedenle güneş ve ay tutulmalarının nerede gerçekleşeceğini bilmek, önünüzdeki yıl hakkında size ciddi anlamda yardımcı olabilecek bilgiler sunabilir. Ayrıca bu yıl, kendi eviniz, kendini ifade etme ve romantizm eviniz 30 Nisan, 15 Mayıs, 25 Ekim ve 8 Kasım'da oyunun kurallarını değiştiren bu olaylardan etkilenecek. Kısacası, çevrenizdeki insanlar ve harcadığınız yaratıcı, içten enerji ile ilgili düşünmek zorunda kalacağınız bir dönem haline gelebilir. Memnun musunuz ve değilse nasıl daha fazla olabilirsiniz?

Astrolojik çalışmalarının derinlerine inen herkes, kalıpların ve yansıtma temalarının bol olma eğiliminde olduğunu fark edecektir, çünkü haberci Merkür'ün dördü de ilişki bölgelerinizden geçiyor. Birincisi yakınlık bölgenizde, ikincisi maneviyat bölgenizde, üçüncüsü ev bölgenizde ve dördüncüsü ortaklık bölgenizde. Bu dönemler sizi içe dönmeye ve eski yaraları iyileştirmeye davet ediyor, böylece daha kolay tatmin edici, güvenliği artıran temeller ve bağlar kurabilirsiniz.

Servet getiren Jüpiter, yılın çoğunu 28 Aralık 2021'den 10 Mayıs'a ve 28 Ekim'den 20 Aralık'a kadar yüksek öğrenim ve macera evinizde geçirirken, rahatınızdan çıkmak için neredeyse doyumsuz bir ihtiyacınız olacak. Sizin kadar evi seven bir burç için şaşırtıcı gelse de farklılaşma ortaya çıkacak gibi görünüyor. İster daha fazla seyahat etmeyi tercih edin, ister mevcut veya yeni becerilerinizi geliştirmenize olanak tanıyan dersler alın, ister mevcut sosyal ağınızın dışındaki insanlarla tanışın, ufuk açıcı anlar duygusal doyum sağlayacaktır. Ayrıca 10 Mayıs'tan 28 Ekim'e kadar, geniş gezegen kariyer alanınıza giriyor ve 2023'te profesyonel ilerleme yolunda tadını çıkarmayı bekleyebileceğiniz tanınma ve şansa bir göz atıyor.