Dr. Astrolog Şenay Devi ile Koç burcu 2022 yıllık burç yorumu! Koç burcunu yeni yılda sağlık, iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

2022 yılında Koç burçları için gökyüzü neler söylüyor? Dr. Astrolog Şenay Devi 2022 Koç burcu yıllık yorumu hakkında detaylar verdi. Şenay Devi, özellikle bu yıl Koç burçlarının hayallerinin gerçeğe dönüşme ihtimallerinin artacağının altını çizdi. İşte Koç burçlarının 2022 yıllık yorumları...

KOÇ BURCU 2022 YILLIK BURÇ YORUMU

2022, ilişki odaklı Venüs'ün kariyer bölgenizde geriye doğru ilerlemesiyle başlar ve başkaları tarafından nasıl algılanmak istediğinizi düşünmek için zaman harcamanızı gerektiren enerjiler söz konusu. Uzun süredir devam eden inançların ve hedeflerin bir yeni yıl planlarını kullanabileceğini keşfedebilirsiniz. Yolunuzu gözden geçirmek için her zamanki koşuşturmanızdan bir adım geri atmak ilk başta tuhaf gelse de, hepsi sosyal ve profesyonel hayatınızı etkileyebilecek olan Merkürün dört gerilemesi sayesinde yakında aşina olacağınız bir duygu. Bu enerji; ilki iletişimi bölgenizi, ikincisi iletişim bölgenizi etkiler; üçüncüsü ortaklık bölgenizi ve 29 Aralık'tan 18 Ocak 2023'e kadar dördüncüsü kariyer bölgenizde olacak.

Tüm bu geçişlerin altında yatan tema, kendinizi nasıl ifade ettiğinizdir ve bu yöneticiniz Mars, 30 Ekim ile 12 Ocak 2023 tarihleri arasında iletişim bölgenizde geri harekette olduğunda sizin için önemli bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu dönem test edilecek. Sabrınız, özellikle de başkalarıyla etkileşim ve işbirliği söz konusu olduğunda, ancak bu süreçte kendiniz hakkında çok şey öğreneceksiniz.

Kendiniz hakkında bilgi edinmekten bahsetmişken, şanslı Jüpiter bu yıl zamanının çoğunu ruhanilik bölgenizde 28 Aralık 2021'den 10 Mayıs'a ve yine 28 Ekim'den 20 Aralık'a kadar geçirirken, terapide derinlere inebilir, zorlu, duygusal mücadele edebilirsiniz. Meditasyon, yoga ve daha fazla hayal kurma gibi solo uygulamalar da faydalı olabilir. Ve sizin için tüm yılın en heyecanlı dönemi olarak 10 Mayıs 28 Ekim arasını takviminizde daire içine alın, Genişleyen Jüpiter, 2010-2011'den beri ilk kez burcunuza girerek şansınızı, iyimserliğinizi ve en büyük hayallerinizi gerçeğe dönüştürme yeteneğinizi artıracak.