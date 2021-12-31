Dr. Astrolog Şenay Devi ile Yay burcu 2022 yıllık burç yorumu! Yay burcunu 2022'de sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor

Yılın başlangıcı, özellikle iş ve para söz konusu olduğunda, her şeyin üst üste geldiğini hissedebilirsiniz. Çünkü sosyal bir enerjiye sahip olan Venüs, 29 Ocak'a kadar para bölgenizde geri hareket edecek ve haberci Merkür de ona eşlik edecek. 14 Ocak'tan 3 Şubat'a kadar iletişim bölgenizde geriye doğru hareket ettiği düşünüldüğünde, bu dönem, eski fikirleri yenilemek, kazanma yaklaşımınızı gözden geçirmek ve aynı zamanda başkalarının farkındalığını kazanmak için becerilerinizi masaya en iyi nasıl getirebileceğinizi yeniden düşünmek için faydalı olacaktır.

YAY BURCU 2022 YILLIK BURÇ YORUMU

Neyse ki, son iki yılın aksine, 2022'nin tutulma mevsimleri (yaklaşık 30 Nisan-15 Mayıs ve 25 Ekim-8 Kasım) sizi doğrudan etkilemeyecek, ancak sağlık ve maneviyat bölgelerinizi aydınlatacak ve kendinize bakmanızı isteyecek. Sağlığınız, fiziksel ve zihinsel olarak ikna olduğunuz diğer uğraşlardan daha fazla öne çıkabilir. Geçen yıl ihtiyaçlarınız için nasıl mücadele edeceğinizi hatırlamak, bu yıl refahınız için daha düzenli bir şekilde ayağa kalkmanıza yardımcı olabilir.

Ayrıca burcunuzun yöneticisi şanslı Jüpiter, yılın büyük bir bölümünde özellikle 28 Aralık 2021'den 10 Mayıs'a ve yine 28 Ekim'den 20 Aralık'a kadar kendi ana bölgenizden geçerken, hizmet veren bir yuva inşa etmek için daha da fazla fırsat sağlayabilir. Sıcak, rahat, güvenliği artıran sığınağınız olan bir ortamı inşa edebilir. Sevdiklerinizle geçireceğiniz zamanlara daha fazla ihtiyacınız olabilir. Ayrıca Jüpiyer, 10 Mayıs - 28 Ekim arasında eğlenceli, yaratıcılık, aşk sizleri karşılıyor.