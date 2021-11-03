Dr. Astrolog Şenay Devi Yeni Ay'ın etkilerini açıkladı: 5 Kasım’a dikkat! Hem aşkta hem parada kazanacak burçlar...

5 Kasım’da Akrep Yeni Ay’ı uzun zamandır beklediğiniz birçok dönüşümün de habercisi oluyor. Yaşamın büyük bir değişime uğrayacağı bir zaman dilimi içerisine adım atıyoruz. Akrep Yeni Ay’ı ise hepimizin hayatına, hem bireysel hem toplumsal düzeyde büyük dönüşümler getiriyor. Bu noktada gökyüzü enerjilerinden nasıl etkileneceğinizi ve nasıl adımlar gerektiğinizi Dr. Astrolog Şenay Devi Roza’ya anlattı.

AYBİKE ŞAHİN ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 03.11.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 09:12

Yeni Ay, hepimizin yaşamına dönüştürücü etkisiyle gelen bir döngü. Fakat bazı döngüler, diğerlerine göre çok daha güçlü bir değişim enerjisi getirebiliyor. İşte bu enerjilerden biri olan 5 Kasım Akrep Yeni Ay'ı hayatınızı da yeniden planlamanıza, tüm kötü enerjileri arkanızda bırakmanızı sağlayan enerjileri ile geliyor. İşte 5 Kasım Akrep Yeni Ay'ı ve burçlara etkileri…



KOÇ 23 Ekim'de başlayan Akrep mevsimi, duygusal olarak biraz fazla zorlayıcı olabilir. 4 Kasım'da, para evinizdeki oyunun kurallarını değiştiren Uranüs'e karşı yeni ay meydana geliyor ve becerilerinizi profesyonel olarak masaya yatırmanız gerektiğinin farkına varacaksınız. Bu durum ise size pek çok konuda sorunları çözme becerisi getirecek. Daha fazla özgürlük, bağımsız olarak yükseklere ulaşmanız için yetenekleri ortaya koyma zamanı. Ayrıca, 5 Kasım'dan 19 Aralık'a kadar kariyer bölgenizde ilerleyen ilişki odaklı Venüs sayesinde, işinizde daha fazla tanınmaya yol açabilecek enerjiler ile karşı karşıyasınız. BOĞA 23 Ekim'den beri devam eden Akrep sezonu, kendine güvenen ortaklık bölgenizden geçerken, en yakın bire bir ilişkilerinize odaklanmanızı sağlayacak. Şimdi sizler için eş, sevgili arkadaş veya iş ortağı ile güçlerini birleştirmenin yollarını bulmak ve yapılandırmak gündem de olacak. Bu durum, Kasım ayı sonuna kadar böyle devam edecek. Ancak, büyüme, güçlenme adına gelişimde sizlere çok şey katacaktır. İlk çığır açan an, 4 Kasım'da ortaklık bölgenizdeki yeni ayın Uranüs enerjisi benlik duygunuzda bir gelişim göstererek en iyi yolu bulma enerjisini harekete geçirecek, ruhunuz uyanışa geçerek yüksek farkındalık yolunuzu aydınlatacak. İlişkilerdeki blokaj kalkıyor ve sizi üzen ilişkilerinize zarar veren insanların yaptıkları ile yüzleşmelerine tanıklık etmeye başlıyorsunuz. Ertesi gün, 5 Kasım, yöneticiniz, ilişki odaklı, güzelliği seven Venüs, sevginize ve sosyal hayatınıza maceracı bir hava getireceği çalışkan dünya burcu Oğlak burcuna geçiyor. İKİZLER 21 Kasım'a kadar güneş, günlük rutin bölgenizde ilerlemeye devam ediyor, sizi günlük koşuşturma içinde daha organize olmaya, sağlığınıza öncelik vermeye, satın aldığınız tüm takviyeleri almaya, cilt bakım rutininizi düzene sokmaya teşvik edecek. 2 Kasım'dan itibaren güzel günler sizleri karşılıyor ve 4 Kasım'da, ruhanilik bölgenizdeki Uranüs'e karşıt olarak orada yeni ay meydana geldiğinde, kendinizi yenilenmiş, gençleşmiş ve programınızda önemli, denge artırıcı değişiklikler yapmaya yeniden odaklanmış hissedeceksiniz. Bu aynı zamanda sezginize zihninizden daha çok güvenebileceğiniz bir andır iyi değerlendirin. YENGEÇ Ay başlarken, romantizm ve kendini ifade etme bölgenizde iki haftalık güneş yolculuğunda daha iyimser ve kendinden emin hissedeceksiniz. Artık nihayet ilerlemeye başlayabilirsiniz ve yeni ayın romantizm bölgenizde etkili olduğu 4 Kasım civarında bunu yapmak için özellikle motive olacaksınız. Muhtemelen, önemli olanınızla yeni bir bölüm düşünüyor veya gerçekten başlıyorsunuz ya da şimdi potansiyel biri ile yolunuzun kesişmesi mümkün. Romantik Venüs, 5 Kasım ile 19 Aralık arasında bire bir bağlanma zamanını teşvik ederek ortaklık bölgenizde ilerlerken size olumlu gelişmelere hazır olun. Akrep mevsimi güneş ve diğer birkaç gezegen hepsi kendi iç dünyanıza öncelik vermeniz için sizi destekleyecek ana bölgenizde hareket ediyor. 4 Kasım civarında, yeni ay da bu bölgeye düşüyor. Böylece ailenizde ve iç dünyanızda yepyeni bir döneme ev sahipliği yapacak. Bu enerji ile sevdiklerinizin kıymetini bilecek veya alanınızı yeniliyor olabileceksiniz. Ay, kariyer bölgenizde sabit dünya burcu Boğa'ya karşı olduğu için, evde yaptığınız değişiklikler, genel imajınız ve profesyonel hedefleriniz üzerinde bir tür olumlu etkiye sahip olabilir.

ASLAN Akrep mevsimi sizin için yuvanın sevginin önemine farklı bir boyut getirecek, çünkü güneş ve diğer birkaç gezegen kendi iç dünyanıza öncelik vermeniz için sizi uyandıracak başkaları yüzünden neleri ertelediniz ya da kaybettiniz. 4 Kasım da Yeni ay sevdiğiniz insana ve ailenizde ve iç dünyanızda yepyeni bir döneme ev sahipliği yapacak. Sevdiğiniz ve sevildiğinizi bildiğiniz insanla ilişkiniz boyut yükseltecek sorunları aşacak bilinçaltı korkularınızı yenecek sevginin birliğinde bütünleşeceksiniz. Ay, kariyer bölgenizde sabit dünya burcu Boğa'ya karşı olduğu için, evde yaptığınız değişiklikler, genel imajınız ve profesyonel hedefleriniz üzerinde bir tür olumlu etkiye sahip olabilir. BAŞAK Haftalardır hayalini kurduğunuz o rahatlama hissine ve hafiflemiş hissedeceğiniz enerjilere hazır olun. 2 Kasım'dan sonra yöneticiniz, haberci Merkür gerilemesi para bölgenizde değil, artık herhangi bir para kazanma girişimi ile ilerlemeye başlayabilirsiniz ve işbirlikleri, bol miktarda kafa karışıklığı, teknik aksaklık ve gecikmeler olmadan isteklerinizin gerçekleşmesi mümkün. Bu değişim, iletişim bölgenizde 4 Kasım'da gerçekleşecek olan yeni ay zamanına geliyor. Bu bilgiyi özümsemek, merakınızı ve coşkunuzu kucaklamak ve arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla ve gerçek dostlarınız ile güçlü samimi bağlantılar kurmak için uygun bir döngü. 5 Kasım ile romantizm ve kendini ifade etme bölgenizde ilerleyen ilişki odaklı Venüs'ün bir sonucu olarak, yaratıcı gücünüzü ilişkileri güçlendirmek için gereken cesareti bulacaksınız. TERAZİ Haberci Merkür'ün burcunuz aracılığıyla gerilemesi, Ekim'i gecikmeler ve aksiliklerle dolu bir ay haline getirdi, belki de geçmişten gelen duygusal patlamalar ile zorlandınız. Ancak 2 Kasım itibariyle, iletişimci gezegeni Merkür nihayet gölge döneminden çıktığında, ileriye doğru hareketin başarılmasının daha kolay olacağından emin olabilirsiniz. 4 Kasım civarında, yeni ay para bölgenize geldiğinde geçen ay yaptığınız her türlü revizyonu ve düşünceyi, kazanma ve işte becerilerinizi masaya getirme ile ilgili tatmin edici bir yol oluşturmak için fırsatlar sizleri karşılıyor. Ay, ortak kaynaklar bölgenizde oyunun kurallarını değiştiren Uranüs'e karşı olduğu için, yapmak istediğiniz herhangi bir değişikliğin, paylaşılan varlıkları nasıl etkileyeceğini ve finansal olarak nasıl rahat ve tatmin edici olacağını netleştirip uygulayabileceksiniz. Para kazanmanın ve aynı zamanda ilişkileriniz, kendinizi sanatsal olarak nasıl ifade ettiğiniz, ertesi gün, 5 Kasım'da yöneticiniz, güzellik seven Venüs ev bölgenize girdiğinde değişmeye başlıyor.

AKREP Güneş burcunuzda iki haftadır tüm hızıyla devam ediyor olsa da, kişisel hedeflerinize ulaşma konusunda biraz daha çaba harcamalısınız. Bunun için 2 Kasım'dan itibaren maneviyat bölgenizde yaşayan gezegenlere, yani haberci Merkür'e teşekkür edebilirsiniz, bu ay her şey değişmek üzere. Aslında, değişim ve ortaklık şu anda sizin için iki ana odak noktası olabilir. 4 Kasım yeni ayınız gerçekleştiğinde, o büyük zamanı hissedeceksiniz. Çünkü her şey sadece ilerlemek için neyi başarmak istediğinizi netleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bunun en yakın ilişkilerinizle nasıl uyuştuğuyla ilgili olarak etkileyecek sizleri. YAY Akrep mevsimi ve 23 Ekim'de başlayan maneviyat bölgenizdeki güneşin yolculuğu, sizin için daha sessiz, muhtemelen duygusal bir döngü oldu. Meditatif anlar ve dinlenmeye ve yeniden şarj etmeye odaklanmak sizler için önem kazandı. Ancak 23 Ekim'de başlayan Akrep mevsimi, beğeninize göre duygusal olarak biraz fazla zorlayıcı olabilir. 4 Kasım'da, para bölgenizdeki oyunun kurallarını değiştiren Uranüs'e karşı duran yeni ay meydana geliyor ve becerilerinizi profesyonel olarak ortaya koymanız için harekete geçirecek sizleri. Ayrıca, 5 Kasım'dan 19 Aralık'a kadar kariyer bölgenizde ilerleyen ilişki odaklı Venüs sayesinde, işinizde daha fazla tanınmaya yol açabilecek fırsatlar söz konusu iyi değerlendirin. Akrep mevsimi, öncelikle bağlarınızı derinleştirmeye odaklanmış olsa da, kariyerinizde değişim ve ilerleme için bu baskı teması ay boyunca devam ediyor. OĞLAK 23 Ekim'de başlayan Akrep sezonu, arkadaşlarınız ve meslektaşlarınızla bağlantı kurmayı ve işbirliği yapmayı kolaylaştırıyor sizler için. 4 Kasım'da yeni ay, büyük bir takım projesinde veya yeni bir grup çalışmasında topu ileriye taşımak için destekleyecek sizleri. Ay, kendini ifade etme bölgenizde oyunun kurallarını değiştiren Uranüs ile karşı karşıya gelecek, bu nedenle kalpten konuşmak ve üzerinde çalıştığınız herhangi bir çabanın tutkularınızı ve fikirlerinizi yansıtmanız için destekleyecek sizleri. Buna karşılık, kendi istekleriniz ve diğerlerinin istekleri ile en iyi nasıl bağdaştıracağınızı bulmakla ilgili detayları keşfedebileceksiniz. Ancak devam eden gerilimler konusunda çok fazla endişelenmeyin, çünkü ilişki odaklı Venüs 5 Kasım'da burcunuza geçerek tüm bağlarınızda size destek olacak.