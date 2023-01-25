En şanslı burçlar! Başarı bu 3 burç için kaçınılmaz...

Astroloji bağlamında şansa baktığınızda, Jüpiter'in hareketlerine dikkat etmek önemlidir. Bennet'e göre, Jüpiter iyi talihi temsil eder ve herhangi bir zamanda bir burcun ne kadar şanslı olduğu üzerinde "muazzam bir etkiye" sahiptir. Genel olarak, Jüpiter'in burçlar etrafında dönmesi yaklaşık 12 yıl sürer. Bennet, "Burcunuzla aynı hizaya geldiğinde şans size kesinlikle gülümseyecektir" diyor. "Jüpiter her burcu farklı şekilde etkiler ve her biri kendi niteliklerine ve özelliklerine göre farklı faydalar elde eder."
2023'te iki şanslı burç Jüpiter'in etkisini alacak olan Koç ve Boğa. Bennet'in dediği gibi, Jüpiter Koç burçlarına iş hayatında "şans bolluğu" getirecek. Koç burcuysanız, kendi yeteneklerinize güvenin ve istediğiniz kariyeri ortaya çıkarma gücünüze inanın. Bennet, "Kendi yeteneklerine güven ve inançla beslenen bu Koçlar risk alarak ve girişimci ruhlarından yararlanarak veya büyük bir kariyer hamlesi yapabilirler" diyor.
Boğa ise yılın sonuna doğru şansını yakalayacak. İlişki alanında şans arayan bir Boğa burcuysanız, Jüpiter size aşkta "yardım eli" uzatacaktır. Koç ve Boğa 2023'te iyi şansını doyasıya yaşayabilecekken, bu üç burç ise hayatları boyunca şanslı olacaktır. Bununla birlikte, Bennet'e göre en şanslı burçlar şöyle…
İKİZLER BURCU (21 Mayıs - 20 Haziran)
İkizler, ifade ve iletişim gezegeni Merkür tarafından yönetilir. Bennet'e göre, hava burcunun konuşma yeteneği şanslarının temelidir. "Kapıları açarak ve kendilerini hızla zirveye taşıyacak insanların kalbini nasıl fethedeceklerini biliyorlar," diyor. Kısacası, kendi şanslarını yaratmalarına yardımcı olan bir yetenekle doğmuşlardır.
ASLAN BURCU (23 Temmuz - 22 Ağustos)
Aslan burçları, öyle olduklarına inandıkları için yıl boyunca zodyaktaki en şanslı işaretlerden biridir. Bennet'e göre Aslanlar, "evrenin efendileri" olduklarını düşünerek doğarlar ve hayatları boyunca şanslı olduklarına inanırlar. "Başarılı olacaklarına olan güvenleri, onları her fırsatı değerlendirmeye itiyor" diyor. "Şanslarını denemek ama başaracaklarından asla şüphe duymamak, aslanın iyi talihe giden yolda en büyük anahtarıdır."
YAY BURCU (22 Kasım - 21 Aralık)
Aslanlar bu dünyaya şanslı doğduklarını düşünebilirler, ancak Yay burcu aslında yönetici gezegenleri Jüpiter nedeniyle asıl şanslı doğanlar olduklarını söyleyebiliriz. Astrolojide Jüpiter, şansın ve bolluğun işaretidir. Bu da Yayı en şanslı burç yapar. Bennet, "Hem bir ateş grubu burcu hem de değişken bir burç olarak, kendileri olmaları dürtüsüne sahipler ama aynı zamanda akışa uyum sağlama yetenekleri de vardır. Bu da onları her fırsata açık kılıyor" diyor. "Maceracılar ve risk almayı seven Yaylar, şanslarını artırmak için ateşlerini kullanırlar ve hayatlarının her alanına iyi şansı deneyimlerler."