En şanslı burçlar! Başarı bu 3 burç için kaçınılmaz...

Aslan burçları, öyle olduklarına inandıkları için yıl boyunca zodyaktaki en şanslı işaretlerden biridir. Bennet'e göre Aslanlar, "evrenin efendileri" olduklarını düşünerek doğarlar ve hayatları boyunca şanslı olduklarına inanırlar. "Başarılı olacaklarına olan güvenleri, onları her fırsatı değerlendirmeye itiyor" diyor. "Şanslarını denemek ama başaracaklarından asla şüphe duymamak, aslanın iyi talihe giden yolda en büyük anahtarıdır."

YAY BURCU (22 Kasım - 21 Aralık)

Aslanlar bu dünyaya şanslı doğduklarını düşünebilirler, ancak Yay burcu aslında yönetici gezegenleri Jüpiter nedeniyle asıl şanslı doğanlar olduklarını söyleyebiliriz. Astrolojide Jüpiter, şansın ve bolluğun işaretidir. Bu da Yayı en şanslı burç yapar. Bennet, "Hem bir ateş grubu burcu hem de değişken bir burç olarak, kendileri olmaları dürtüsüne sahipler ama aynı zamanda akışa uyum sağlama yetenekleri de vardır. Bu da onları her fırsata açık kılıyor" diyor. "Maceracılar ve risk almayı seven Yaylar, şanslarını artırmak için ateşlerini kullanırlar ve hayatlarının her alanına iyi şansı deneyimlerler."