Hangi ay hangi burç? Burçların tarihleri nedir?

Burçlar Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olmak üzere 12'ye ayrılır. Burç kavramı, kişilerin doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren; gökyüzünde sembolik bir alanın ifadesi olarak bilinir. Özellikle astrolojiye yeni ilgi duymaya başlayanların sık sık aradığı soruların başında "Hangi ay hangi burç?" sorusu gelmektedir.

HANGİ BURCUM?

Burcunu öğrenmek isteyenlerin merak ettiği soru "Hangi burcum?" Sorusu oluyor. "Hangi burç, hangi aya denk geliyor?" konu başlığımızın altında aylara göre burçları sıraladık. Sizde doğum tarihinize göre hangi burç olduğunuzu buradan öğrenebilirsiniz. Burçların tarihleri her yerde aynı olduğu için burcunuzu bir kere öğrenmeniz yeterli olacaktır. İşte sırasıyla burçlar…

HANGİ AY HANGİ BURÇ?

Bir bebeğin doğup ilk nefesini soluduğu anda Doğum haritası oluşmaktadır. Burçlar 360 derecelik bir dairede 30 dereceye bölünerek 12 burç oluşturur. Bu doğum haritasında sıralanır. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şemadır.

Koç Burcu

21 Mart - 20 Nisan

Boğa Burcu

21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler Burcu

21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç Burcu

22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan Burcu

23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak Burcu

23 Ağustos - 22 Eylül

Terazi Burcu

23 Eylül - 23 Ekim

Akrep Burcu

24 Ekim - 22 Kasım

Yay Burcu

23 Kasım - 21 Aralık

Oğlak Burcu

22 Aralık - 20 Ocak

Kova Burcu

21 Ocak - 18 Şubat

Balık Burcu

19 Şubat - 20 Mart

ASTROLOJİDE GRUPLAR