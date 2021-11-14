Kelimeleri dikkatli seçin: İşte akrep burçlarına asla kurmamanız gereken cümleler!

Bir Akrep ile en iyi arkadaş olabilirsiniz veya eşiniz olabilir. Her şart altında konuştuğunuzda sizlere alınabilecekleri, öfkelenebilecekleri cümleler vardır. Lütfen bir Akrep'in söylediğiniz ve yaptığınız her şeyi hatırladığını unutmayın. Ancak, onların onurunu ve gururunu sorgulayan belirli soruları içeren belirli konulara gelince, bu cümleler ilişkinizin çok zorlu hale gelmesine neden olabilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 14.11.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 11:34

Onlarla olan arkadaşlığınızı iyi durumda tutmanın en kolay yolu, onları anlamak için zaman ayırmaktır. Zodyakın diğer tüm işaretleri gibi, Akreplerin de kendilerine göre hem iyi hem de kötü nitelikleri vardır. Ancak, "kötü niteliklerini", birileri gündeme getirdiğinde saklanması veya kaşlarını çatması gereken bir şey olarak görmezler.

BANA YALAN MI SÖYLÜYORSUN? Çoğu Akrep'in tahammül edemediği üç büyük şeyden biri yalan söylemektir. Başkalarına yalan söylemek ise onlar için zaman kaybıdır. Konuşma boyunca acı çekseler de yalan söylemezler. Çoğu zaman, bir Akrep birisini yalan söylerken yakaladığında, tüm gerçeği ortaya çıkarmak için çok çalışırlar.. Çünkü bir yalanın büyük olasılıkla başka bir yalana yol açtığının farkındadırlar. Bu nedenle onlara yalan söyleyip söylemediğini sorduğunuzda aslında inandıkları tüm değerleri de yıktığınız için sizleri bir düşman olarak görmeye başlayabilirler. SANA GÜVENEBİLİR MİYİM? Gururlarını, ilkelerini ve onurlarını sorgulamak, onların ruh halinde bir bomba etkisi yaratabilir. Akrepler, önem verdikleri kişilere şiddetle sadık ve koruyucudur. Karşılığında da aynı şeyi beklerler. Onları sorgulayarak, birlikte sahip olduğu tüm ilişkiyi tamamen bozmuş olabilirsiniz. Akreplerin yürüyen yalan dedektörleri gibi olduğunu unutmayın. Arkasında sakladığınız tüm yalanları ve sırları görebilirler. SIR TUTABİLİR MİSİN? Unutmayın, Akrepler sadakatlerinden ve insanların iç işleyişini anlama yeteneklerinden gurur duyarlar. Bu soruyu sorarak, sadece onların sadakatini ve inançsızlığını değil, aynı zamanda bağlantınızı da sorguladığınızı ima ettiğiniz düşünebilirler. Akrepler, neredeyse bir ajanın yaptığı gibi sır saklamayı iyi bilirler. Onlara ihanet etmedikçe veya ciddi işkence altında olmadıkça, sırlarınız onlarla daha güvendedir. Fakat bu soruyu sorarak onlar için acı verici bir cümle kurmuş olabilirsiniz.

NEDEN BU KADAR KARANLIKSIN DA "NORMAL" DEĞİLSİN? Akrepler, insanları ve herkesin sahip olduğu daha karanlık veya "kötü" tarafı anlamak için saplantılı ihtiyaca sahiptir. Bu sorunun saldırgan olmasının iki nedeni bulunuyor. Birincisi; birçoğunun depresyon ve başarısızlık gibi duygularla güvenli bir şekilde başa çıkabilmesidir. İkincisi, haksızlığa dayanamazlar. Bu nedenle "karanlık, korkutucu veya garip" olarak nitelendirilen birçok konu, aslında onlar için ilgi çekici olmasının nedeni; insan doğasını çözmeye oldukça yakın bir ruh haline sahip olmalarıdır. Bu nedenle onlara sorulan "neden normal değil de bu kadar gizemli ve garip tarafları merak ediyorsun?" sorusu onlar için bu problemi çözme becerisine değil de "kötü biri olmaya eğilimlisin" gibi bir anlama neden olabilir. NEDEN BU KADAR SOĞUK KALPLİSİN? Kalpleri söz konusu olduğunda her zaman tetiktedirler. DNA'larına yazıldığı için bu onlar için doğal bir tepkidir. Onlara bu soruyu sorarak, onlara mevcut olduğunuzdan daha yakın olmaktan uzaklaşabilirsiniz. Akrep burçları için güven kurmak için öncelikle temkinli davranmak önemlidir. Bu nedenle ilk aşamada soğuk kalpli olarak görülen akrep burçlarının size güven duyabilmesi için kendisini "soğuk" olarak nitelendirmemeniz gerekir. Bu onlar için acı verici bir soru haline gelebilir.