Parfüm almadan önce mutlaka okuyun! Burcunuza en uygun kokular...

Eğer kendinize bir parfüm arıyorsanız ya da hangi kokunun size daha çok yakışacağını düşünüyorsanız astrologlar bu konuda yardımınıza koşuyor. Her burcun ideal kokusu bu yazıda…
KOÇ BURCU
Cesur ve iddialı koç burcu için en ideal koku tarçın gibi baharatlı notalar içeren parfümlerdir. Bu koku, koçun aktif, atılgan ve cesur tarafını ortaya çıkarır. Koç burcu bireyler, çok sevilen bu baharattan enerji de alacaklardır. Eğer daha iddialı bir şey istiyorsanız leylak kokusunu da tercih edebilirsiniz Sabırsızlıkla başa çıkmak için oldukça etkili olan leylak kokusu, sinir sistemini yatıştıracaktır ve koç burcu için mükemmeldir.
BOĞA BURCU
Boğa burçları görünüşüne oldukça özen gösterir ve en iyi giyinen burçların arasında yer alır. Bu nedenle o sofistike tarzlarına yakışacak özel bir kokuya ihtiyaç duyarlar. Astroloji uzmanları toprak burcu olan boğaların doğal kokular kullanması gerektiğini söylüyor. Yumuşak bir badem veya vanilya kokusu bu burç için idealdir.
İKİZLER BURCU
İkizler burcu olanlar bir daha parfüm alacakları zaman zambak kokusu almayı tercih etmelidir. Bu koku tam da ikizlerin kişiliği gibi neşeli ve genç bir kokudur. İkizler burcu adından da anlaşılacağı gibi ikili bir doğaya sahiptir. Zambak da tam olarak böyle bir kokudur. Ne kadar güzel kokarsa koksun tüketildiği zaman zehirli bir etkiye sahiptir. Ayrıca ikizler için astrologların bir diğer önerisi de iki adet alt notaya sahip bir koku seçmeleridir.
YENGEÇ BURCU
Yengeç burçları yuvanın temsilidir. Bu nedenle astrologlar sıcacık bir evde alacağınız şekerli kurabiye ya da vişneli vanilya gibi kokuların yengeç burcuna çok yakışacağını söylüyor. Yengeç burçları hassastır, rahatlık ve güven ararlar, tıpkı bir evde arayacağınız gibi. Bu burç için iştah açıcı ve karamsar taraflarından uzaklaşacakları neşeli kokular en idealidir. Ayrıca çikolata, kahve ve karamel gibi kokular da yengeçlere çok yakışır.
ASLAN BURCU
Güneş tarafından yönetilen aslan burçları, eğlenceli ve dikkat çekici bir yapıya sahiptir. Bu nedenle onları en iyi yansıtacak kokuların başında narenciye kokuları gelir. Portakal, mandaline ve hatta greyfurtun keskin kokusu tam olarak aslan burcuna hitap etmektedir. Kalabalık bir ortamda onları öne çıkarmayı başaracak bu koku aynı zamanda cesur ve enerjik taraflarına da vurgu yapacaktır.
BAŞAK BURCU
Pratikliğin ve mantığın temsilcisi başak burçları, taze ve doğal olan basit kokuları tercih etmelidir. Toprak burcu olan başaklar, özellikle çam kokusuna karşı ayrı bir ilgi duyarlar. Doğanın içerisinde sanki bir ormandan geçiyormuş hissine kapılmak onları ekstra mutlu edecektir. Ayrıca bu koku birçok dezenfektanda kullanıldığından temizliği de çağrıştırmaktadır.
TERAZİ BURCU
Venüs gezegeni, adını güzellik ve romantizm tanrıçasından almıştır ve terazi burcunun yöneticisidir. Terazi, kadınsı ve romantik kokular tercih etmelidir ki burada ilk akla gelen güldür. Terazi burçları gül kokusunu kullandığında kendilerini daha güçlü ve güvende hissederler. Eğer gül kokusundan hoşlanmıyorsanız içerisinde gül de bulunan çiçekli bir parfümü de tercih edebilirsiniz.
AKREP BURCU
Kararlı, inatçı ve sadık bir burç olan akrep için en ideal koku yasemindir. Oldukça cesur olan bu koku aynı zamanda gücü, zenginliği ve gizemi çağrıştırır. Yaseminin egzotik bir kokusu vardır bu da akrep burçları için ideal olduğunu gösterir. Güçlü ve karizmatik bir koku olarak yasemin genelde ise diğer çiçeklerle ya da sandal ağacı ve vanilya kokusuyla karıştırılır.
YAY BURCU
Özgürlüğün temsilcisi yay burcu, kendine has niş bir koku tercih etmelidir ki okaliptüs bunun için idealdir. Yay burcu felsefenin, maneviyatın ve şifanın temsilcisi olarak okaliptüste kendini bulacaktır. Aynı zamanda sofistike ve karmaşık kokular da bu burç için ideal olduğundan çiçeksi, odunsu, yosunlu ya da deri kokusu içerikli parfümleri de tercih edebilirler.
OĞLAK BURCU
Oğlağın imza kokusu tek notalı bir vanilya parfümüdür. Oğlaklar sadelikleri ile ön plana çıkar ve çevrelerindeki insanlar da onları bu sade hallerinden ötürü severler. Bu burç gösterişi sevmez, sade, güvenilir ve çalışkandır. O nedenle vanilya kokusu oğlaklar için idealdir. Çok yaygın olsa da vanilya, son derece güçlü, güzel ve aranan bir kokudur.
KOVA BURCU
Yeniliğin ve zekanın temsilcisi kova, her zaman göz önündedir. Karanfil gibi insanları şaşırtacak beklenmedik kokular bu burç için idealdir. Oldukça keskin ve yoğun bir baharat kokusu olan karanfil, asi ve şaşırtıcı tarafıyla da tam kovalara göre bir kokudur. Karanfil aynı zamanda diğer baharatlarla veya odunsu kokularla karıştırılarak daha da farklı bir hale getirilebilir.
BALIK BURCU
Duygusallığıyla ön plana çıkan balık burçları, son derece sezgisellerdir. Lavanta gibi sakinleştirici kokular onlar için mükemmel bir tercih olacaktır. Lavantanın uyku ve dinginlikle olan bağlantısı balığa iyi geldiğini gibi onu da yansıtacaktır. Sinirli zamanlarında bu kokunun kendilerini yatıştırdığını görecek olan balık burçları hem parfümde hem de ev kokusu olarak lavantayı tercih edebilir.