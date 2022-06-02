Parfüm almadan önce mutlaka okuyun! Burcunuza en uygun kokular...

İKİZLER BURCU İkizler burcu olanlar bir daha parfüm alacakları zaman zambak kokusu almayı tercih etmelidir. Bu koku tam da ikizlerin kişiliği gibi neşeli ve genç bir kokudur. İkizler burcu adından da anlaşılacağı gibi ikili bir doğaya sahiptir. Zambak da tam olarak böyle bir kokudur. Ne kadar güzel kokarsa koksun tüketildiği zaman zehirli bir etkiye sahiptir. Ayrıca ikizler için astrologların bir diğer önerisi de iki adet alt notaya sahip bir koku seçmeleridir.

YENGEÇ BURCU Yengeç burçları yuvanın temsilidir. Bu nedenle astrologlar sıcacık bir evde alacağınız şekerli kurabiye ya da vişneli vanilya gibi kokuların yengeç burcuna çok yakışacağını söylüyor. Yengeç burçları hassastır, rahatlık ve güven ararlar, tıpkı bir evde arayacağınız gibi. Bu burç için iştah açıcı ve karamsar taraflarından uzaklaşacakları neşeli kokular en idealidir. Ayrıca çikolata, kahve ve karamel gibi kokular da yengeçlere çok yakışır.