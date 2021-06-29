Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı! Temmuz ayı ruh ikizinizi mi getiriyor?

Dönemsel olarak ortaya çıkan gökyüzü enerjileri, yaşamımızı da yakından ilgilendiriyor. Bu süreçte yaşadığınız ruh hali, verdiğiniz kararlar gezegenlerin konumuyla ilişkili olabilir. Bu nedenle neler hissedeceğinize ve hangi konularda hassas olacağınıza dikkat etmek için gökyüzünün mesajlarını değerlendirmek oldukça önemli. Haziran-Temmuz 2021 dönemi ise bu önemli zaman dilimlerinden biri. Bu nedenle Dr. Astrolog Şenay Devi, bu dönemin bizlere vereceği mesajı açıkladı!

AYBİKE ŞAHİN Giriş Tarihi: 29.06.2021 14:18 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 15:33 ABONE OL PAYLAŞ

Gündönümü, dünyanın hangi yarım küresinde yaşadığınıza bağlı olarak yılın en uzun veya en kısa gününü temsil eder. Aynı zamanda boyutlar arasındaki perdenin ince olduğu ve görünmeyen dünyalara daha fazla erişmemizi sağlayan bir zaman olduğu söylenir. Gündönümü enerjileriyle birlikte, bu yılki Yengeç Mevsimi de Venüs'ün Neptün ile üçgen açı yapmasıyla başlıyor. Bu güzel bir enerji kombinasyonudur ve uyumu artıracaktır.

"NADİR BİR HİZALANMA" Yengeç burcunda ilerlerken, özellikle aşk ve ilişkiler konularında uyumlu bir güç olan Venüs ve Mars'ın özel ve çok nadir bir hizalanmasının keyfini çıkarıyoruz. Tıpkı sadık Yengeç gibi, 2021 Yengeç sezonu da kendi hızımızda hareket edebileceğimiz, sağlıklı ilişkilere odaklanabileceğimiz ve yaşamlarımızda iç ve dış uyumu beslemek ve yaratmak için zaman harcayabileceğimiz sevgi dolu besleyici bir zaman gibi görünüyor. 22 Haziran- Merkür Doğru Harekete GEÇECEK Merkür istasyonlarının yönlendirildiği gün, Merkür Gerileme enerjilerini gerçekten yoğunlaştırabilir, bu yüzden yavaş hareket edin. İşlerin değişmesi muhtemel olduğundan, acele etme veya uzun vadeli planlar yapma zamanı değil. Biraz nefes almanıza izin verin ve yolunuza çıkabilecek yeni içgörülere veya bilgilere açık kalın. Merkür R durağan konumu, yeniden değerlendirmek ve gözden geçirmek için iyi bir zamandır, bu yüzden bu enerji hala çok teşvik ediliyor. Merkür, 7 Temmuz'a kadar her zamanki gücüne ve netliğine geri döner ve buna karşılık, bu zamana kadar da bir netlik hissi bulabilirsiniz.

25 Haziran Neptün R Durağan konumu gerçekleri açığa çıkarıyor Neptün R geri giden toplam dört gezegen. Bu bir kez daha, enerjide bir yavaşlama yaratır ve bizi bu yeniden gözden geçirme ve yeniden değerlendirme enerjisini daha fazla benimsemeye teşvik eder. Neptün R bazen sırları ve gerçekleri açığa çıkarabilir. Ayrıca neyin gerçek neyin kurgu olduğunu anlamamıza da yardımcı olabilir. 3 Temmuz Mars Meydanı Uranüs Birkaç gün önce ve birkaç gün sonra demlendiğini hissedebileceğimiz uçucu bir enerji kombinasyonu. Kararsız veya zayıf olan herhangi bir şey sarsılabilir. Neyin uğruna savaşmaya değer olduğunu, neyin düzeltilmesi gerektiğini ve bırakma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmeniz gerekebilir. 3-7 Temmuz - Sirius Geçidi Yüksek Anlayış Zamanı Her yıl bu zamanlarda, Güneş, Sirius yıldızı ile aynı hizaya gelir ve yüksek frekanslı bir enerji geçidinin kilidini açar. Sirius Spiritüel Güneşimiz olarak kabul edilir ve daha yüksek frekanslara ışık tutabilir, bize daha yüksek bir anlayış verebilir ve yeni spiritüel kavrayışların ve bilgeliğin kilidini açabilir. Sirius'un ayrıca teknolojik olarak son derece gelişmiş bir uzaylı ırkına ev sahipliği yaptığına inanılıyor, bu nedenle galaktik indirmelerin şu anda da daha olası olduğunu UNUTMAYIN!