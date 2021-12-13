Ailelere bebek ve çocuklar için ishal uyarısı

Anne sütü ile beslenen bebeklerde günde 5-8 kez, süt çocuklarında ise günde 2-4 kez dışkılamanın normal olduğunu kaydeden Akkol, anne sütünün önemine değinerek anne sütü ile beslenen bebeğin bağırsakta mikroplarla temas riski çok az olduğunu belirtti.

Akkol, ishalli çocuklarda mutlaka ateş takibi yapılmasına dikkat çekerek, "İshal, dışkılama sayısının artması, niteliğinin değişmesi, daha sulu ve akışkan hal almasıdır. Sık olarak dışkılama ishal sayılmaz. İshalde 'sulu dışkı' olması şartı vardır. Anne sütü ile beslenen bebeklerde günde 5-8 kez, süt çocuklarında ise günde 2-4 kez dışkılama normaldir. İshalde dışkı miktarı büyük çocuklarda hastalığın bağırsaktaki yerinin belirlenmesinde yardımcıdır. İnce bağırsak kaynaklı ishallerde dışkının miktarı ve sıvı içeriği fazla iken, kalın bağırsak kaynaklı ishallerde sıvı miktarı daha azdır. İshale kusma, ateş ve karın ağrısı da eşlik edebilir. İshalli bir çocukta; ishalin kaç gündür sürdüğü, çocuğun nasıl beslendiği, son idrar yapma zamanı ve miktarı önemlidir. İshalli çocuklarda mutlaka ateş takibi de yapılmalıdır. Eğer bir çocukta sulu, şekilsiz dışkı 6 saatten fazla sürmüşse ve bu çocuk özellikle bir yaş altında ise mutlaka doktora danışılması gerekir. Eğer ishal, kusma ve yüksek ateşle seyrediyorsa derhal doktora başvurulmalıdır" dedi.