Anne karnındaki teşhis hayat kurtarıyor! Bebek ölümlerinin en büyük sebebi önlenebilir

Doğumsal kalp hastalıklarının anne karnında tanısı ve yönetiminin çok önemli olduğunun altını çizen eden Doç. Dr. Çetin, bebek ölümlerinin önemli bir kısmının sebebinin doğumsal kalp hastalıkları olduğunu söyledi. Doç. Dr. Çetin, "Doğumsal anomaliye bağlı bebek ölümlerinin ise yüzde 30-50 oranında en sık sebebi doğumsal kalp hastalığıdır. Tüm doğumların yaklaşık yüzde 1'inde doğumsal kalp anomalileri saptanmaktadır" diye konuştu.

"Anneye ait faktörler, bebeğe ait faktörler ve ailesel-genetik faktörler. Bu açıdan değerlendirildiğinde doğumsal kalp hastalığı açısından daha riskli sayılabilen gebeliklere annede şeker hastalığı, annede metabolik hastalıklar (başta fenilketonüri dediğimiz bir metabolizma hastalığı), annede otoimmün-bağışıklık sistemi hastalıkları, annede bazı ilaçlara maruz kalma (lityum, bazı sara ilaçları, retinoik asit, ağızdan alınan kan sulandırıcı ilaçlar vb.), yardımcı üreme tekniklerinin kullanıldığı gebelikler örnek verilebilir. Ailede ve kardeşlerde doğumsal kalp hastalığı hikâyesi bulunması, anne karnında bebekte ritim sorunları saptanması ve artmış bebek ense kalınlığı saptanması durumunda risk artmaktadır."

ANNENİN VE YENİDOĞAN EKİBİNİN HAZIR OLMASI ÖNEMLİ

Tüm doğumsal kalp anomalilerinin anne karnında tanınamayacağını söyleyen Doç. Dr. Çetin, "Anne karnında tanı konabilen durumlarda ebeveynler doğum öncesinde durum hakkında bilgilendirilip hazırlanabilmektedir. Bu hazırlanma sadece ebeveynlerin psikolojik olarak hazırlanması değil, aynı zamanda doğum ekibinin de hazırlanmasını sağlar. Anne karnında tanı konan durumlarda gebelik takipleri, doğum yapılacak yerde olması gereken özellikler önceden planlanabilmektedir. Gebelik takibinde önerilen yönetim planı belirlenmekte, ilgili branşlarla konsültasyon yapılabilmekte, gebelikte yapılması gereken bazı tetkikler yapılabilmektedir. Bunların doğum öncesinden hazırlanması yenidoğan dönemindeki riski azaltacaktır" dedi.

ANNE KARNINDA TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Bebeklerdeki bazı ritm bozukluklarının anne karnında tedavi gerektirdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Çetin, "Nadir de olsa bu tür bazı ritm bozuklukları tedavisiz bırakıldıklarında bebekte kalp yetersizliği ve bebek kaybına yol açabilmektedir" diye konuştu.