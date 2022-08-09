Anne sütünü dolup taşıran o besin! Bebeğinizin sağlıklı büyümesini sağlayacak…

Bir bebeğin sağlıklı gelişimi için anne sütü oldukça önemlidir. Özellikle yeteri kadar anne sütü alması, kemik gelişimi ve vücudu için fazlasıyla yarar sağlar. Peki hangi besinler daha fazla süt yapar? İşte sizin için hangi besinlerin anne ve anne adayları için faydalı olduğunu araştırdık…

Giriş Tarihi: 09.08.2022 15:33 PAYLAŞ ABONE OL

Annelere ilk altı ay yeni doğan bebeklerini sadece anne sütü ile beslemeleri tavsiye edilir. Bebeğin belli bir yaşa kadar anne sütüyle beslenmesi, sağlığı açısından çok önemlidir. Fakat şimdi söyleyeceğimiz bu besinin anne sütüne yararı çok büyük.

YULAF Yulaf yapımı hem pratik hem de anne sütü temininde çok etkili olduğu bilinmektedir. Süt üretimini artıran yüksek miktarda diyet beta-glukan içerirler. Bunlar sizin için uygun değilse, yulaflı kurabiyeleri tercih edebilirsiniz.