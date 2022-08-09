Anne sütünü dolup taşıran o besin! Bebeğinizin sağlıklı büyümesini sağlayacak…

Annelere ilk altı ay yeni doğan bebeklerini sadece anne sütü ile beslemeleri tavsiye edilir. Bebeğin belli bir yaşa kadar anne sütüyle beslenmesi, sağlığı açısından çok önemlidir. Fakat şimdi söyleyeceğimiz bu besinin anne sütüne yararı çok büyük.
YULAF
Yulaf yapımı hem pratik hem de anne sütü temininde çok etkili olduğu bilinmektedir. Süt üretimini artıran yüksek miktarda diyet beta-glukan içerirler. Bunlar sizin için uygun değilse, yulaflı kurabiyeleri tercih edebilirsiniz.
SARIMSAK
Sarımsak yemeklerinize lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda sağlığa da sayısız faydası vardır. Sadece bir kısmını yemeğinize eklemek anne sütünüzü artırmanıza yardımcı olacaktır.
HAVUÇ
Daha fazla havuç, bebek için daha fazla süt anlamına gelir. Havuç sadece laktasyonu artırmakla kalmaz, aynı zamanda sütün kalitesini artıran A vitamini içerir. Düzenli havuç tüketimi de bebek yağlarından kurtulmanıza yardımcı olacaktır.
KURUYEMİŞ
Fındık, sağlıklı yağlar için iyi bir kaynaktır. Ana öğünleriniz arasında, kaju fıstığı, badem ve diğer fındıklardan oluşan atıştırmalıklar bulundurun. Süt üretiminizi artırmanın yanı sıra fındık, antioksidanlar açısından da zengindir.
ESMER PİRİNÇ
Bebeğin sağlığı söz konusu olduğunda bazen sevmediğiniz yiyecekleri bile yemek zorunda kalabilirsiniz. Yani, esmer pirinçten hoşlanmasanız bile, sadece bebeğin iyiliği için yiyebilirsiniz. Ama sadece bebek değil. Esmer pirinç, süt üretiminden sorumlu hormonları uyarmasının yanı sıra anneye daha fazla enerji verir.