Bebeğinizi bu alışkanlıktan kurtarın: Uyumak için emmek zorunda mı hissediyor?

Yeme-uyku birlikteliği birçok aile için iyi sonuç verebilir. Diğerleri uyku programlarını optimize etmek ve bebeklerine kendi kendini sakinleştirmeyi öğretmek için birkaç değişiklik yapmayı seçebilir. Besleme-uyku döngüsünü kırmakla ilgileniyorsanız, aşağıda bir kılavuz hazırladık.
YENİDOĞANI UYUMASI İÇİN BESLEMEK
Yeni doğanlar için, beslenirken veya sonrasında uykuya dalmak, doymuş bir karın için verilen doğal bir tepkidir. Araştırmalar, akşamları sağılan anne sütünün gündüze göre daha yüksek düzeyde doğal olarak uykuya neden olan kimyasallar içerdiğini bile gösteriyor. Teorik olarak, bu biyolojik olarak sütün rahatlamanın bir yolu olarak kullanılabileceği fikrini desteklemektedir.
Duke Üniversitesi Tıp Merkezi'nde Pediatrik Nöroloji Uyku Tıbbı Programı direktörü Sujay Kansagra, "Birçok kadın, bebek emzirmeyi çok rahatlatıcı ve anneyle bağ kurmak için harika bir zaman buluyor" diyor.
Yenidoğan evresindeki bebekler bu kadar kısa bir süre uyanık kaldıklarından – başlangıçta yaklaşık bir saat – beslenme bu küçük sürenin üçte ikisini kaplayabilir. Uyku uzmanı Susie Menkes, yeni doğmuş bir bebeği hayatlarının ilk birkaç ayında uyuması için emzirmenin tipik olduğunu söylüyor.
BESLEME-UYKU BİRLİKTELİĞİ NEDİR?
Bebekler büyüdükçe, emzirirken hala uykuya dalabilirler. Bu normal, diyor Dr. Menkes. Bununla birlikte, eğer sadece süt yardımıyla uyuyabiliyorlarsa, bebeğiniz bir beslenme-uyku ilişkisi geliştirmiş olabilir. Bu durum, bebeğin uyku öncesi çok önemli bir adım olarak süt almaya olan güvenini tanımlayan bir terimdir.
"Bu süreç, çocuğun uykuya dalma sürecini emzirme ile ilişkilendirdiği ve gece uyandığında her uyandığında tekrar uyumaya ihtiyacı olacağı anlamına geliyor" diye açıklıyor Dr. Kansagra. Bebek 4 ila 6 aylıktan büyük olduğunda bir uyku ilişkisinin oluştuğunu ve bu noktada gelişimsel bir sıçrama geçirdiğini belirtiyor.
Bununla birlikte, eğer çocuk gece birden çok kez uyanırsa, uykuya dalmayı kendi kendine nasıl sakinleştireceğini bilmediğinden, uykudan beslenmeye ilişkin bir ilişki hala bir sorundur. "Bu durumda, bebek genellikle aç değildir, sadece uykusu için alışkanlık olarak emme eylemini kullanır" diye devam ediyor Dr. Kansagra. Bu durum ise hem bebek hem de anne için sık uyanmalara ve uykunun bölünmesine neden olabilir.
Ayrıca, bir bebek bir ebeveynin üzerinde uyuyakaldığında ve daha sonra beşiğinde uyandığında, muhtemelen ürkecek ve kafası karışacaktır. Dr. Menkes, "İlk başta uyumalarına yardımcı olan şeyi almak için ağlayacaklar" diyor.
Ebeveynler genellikle bebeklerinin geceleri ağlayarak veya ses çıkararak beslenmeleri gerekmediği halde beslenmeleri gerektiğini varsayarak tepki verirler. Dr. Menkes, "Bu bir döngü haline gelir ve sonuç olarak, tekrar uyumak için gece dört veya altı kez beslenir ve hiç kimse gerçek anlamda dinlenemez" diye açıklıyor.
YEME-UYKU ALIŞKANLIĞI NASIL KIRILIR?
Bir bebeği uyutmak için beslemek, özellikle çok az uykuda veya hiç uyumadan çalışırken oldukça zorlu hale gelebilir. Bebeğiniz sütün yardımı olmadan uykuya dalmayı öğrenmezse, yakın gelecekte kendinizi uykusuz gecelere hazırlıyor olabilirsiniz. Neyse ki, alışkanlığı kırmanın yolları var.
Dr. Menkes, ilk olarak, yatmadan önce beslenmenizi banyo saatinden önceye veya bebek odası yerine farklı bir odaya taşımayı deneyin, diyor.
Her bebek ve her aile farklı olsa da, bebeğiniz şu anda gece dört ila altı kez uyanıyorsa, Dr. Menkes tüm gece beslenmelerine dikkatli olmanız gerektiğini belirtiyor. "Bu ilişkiyi kırmak için çalışırken gecenin yarısından daha az endişeleniyorum" diyor. Ayrıca, bebeğinizi uyanık ama uykuluyken yatırmanın ideal olduğunu söylüyor.
Ancak dikkatli olun, bebeğiniz muhtemelen sahip oldukları en güçlü iletişim aracı olan ağlama yoluyla rutinlerindeki bu değişikliğe itiraz edecektir. İçgüdünüz sorunu çözmek olsa da, onları beslemeye boyun eğmeden onları rahatlatabilir ve yatıştırabilirsiniz. Dr. Menkes, "Duyduğunuz üzüntü sadece protestodan kaynaklanıyor" diyor.
Onları beslemeyi reddederek onlara zarar vermediğinizi veya travmatize etmediğinizi iddia ediyor. Hatta bebeğinizi kucağınıza alıp beslemeyebilirsiniz ve yine de üzüleceklerdir. "Tamam. Bu değişikliği yapmaya hazırsanız yapabileceğiniz en iyi şey onlar için tutarlı olmaktır. Tutarlılığınız güven oluşturur çünkü daha az karışık mesaj olacaktır."
Yeme-uyku ilişkisini daha yavaş kırmayı tercih ederseniz, Dr. Menkes, sırtını okşamak veya ovmak ya da güven verici sesler çıkarmak gibi diğer uyku çağrışımlarını tanıtırken beslemeyi önerir. Ardından, beslemeyi kademeli olarak kaldırabilir, ancak bunları da kademeli olarak çıkarmadan önce diğer yöntemlerle devam edebilirsiniz.
İYİ UYKU ALIŞKANLIKLARI OLUŞTURMAK
Tabii ki, uykuyu beslenmeyle ilişkilendirmeyi kırmanın en kolay yolu, hiç bir şey oluşturmamaktır. Dr. Kansagra, "Uyku ilişkileri bebeklik döneminde çok erken başlayabilir" diyor. "Bir çocuk küçükken bile amaç, uykuluyken kendi kendine uykuya dalmalarına izin vermektir. Bu, kendi kendine yatıştırıcı becerilerin öğretilmesine yardımcı olur. "
Dr. Kansagra, bunu yaklaşık 20 ila 30 dakika süren ve beslenmeyle başlayan olumlu bir gece rutini oluşturarak yapabilirsiniz. "Bunu banyo ve diğer sakinleştirici aktiviteler, ardından yatak takip edebilir. Besleme çok geç yapılırsa, çocuk zaten oldukça uykuludur ve bir bebeğin beslenirken uykuya dalması çok yaygındır."
Dr. Menkes, harika bir uyku öncesi rutininin, tercihen yatacakları odadan farklı bir odada bir besleme ile başladığı konusunda hemfikirdir. Uykudan önceki son adım bir ninni veya daha büyük çocuklar için bir kitap olabilir. "İşlerin sırasını değiştirmek, bir dünya farkı yaratabilir" diye bitiriyor.