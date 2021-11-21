Bebeğinizi bu alışkanlıktan kurtarın: Uyumak için emmek zorunda mı hissediyor?

Yeme-uyku birlikteliği birçok aile için iyi sonuç verebilir. Diğerleri uyku programlarını optimize etmek ve bebeklerine kendi kendini sakinleştirmeyi öğretmek için birkaç değişiklik yapmayı seçebilir. Besleme-uyku döngüsünü kırmakla ilgileniyorsanız, aşağıda bir kılavuz hazırladık.

YENİDOĞANI UYUMASI İÇİN BESLEMEK

Yeni doğanlar için, beslenirken veya sonrasında uykuya dalmak, doymuş bir karın için verilen doğal bir tepkidir. Araştırmalar, akşamları sağılan anne sütünün gündüze göre daha yüksek düzeyde doğal olarak uykuya neden olan kimyasallar içerdiğini bile gösteriyor. Teorik olarak, bu biyolojik olarak sütün rahatlamanın bir yolu olarak kullanılabileceği fikrini desteklemektedir.

Duke Üniversitesi Tıp Merkezi'nde Pediatrik Nöroloji Uyku Tıbbı Programı direktörü Sujay Kansagra, "Birçok kadın, bebek emzirmeyi çok rahatlatıcı ve anneyle bağ kurmak için harika bir zaman buluyor" diyor.

Yenidoğan evresindeki bebekler bu kadar kısa bir süre uyanık kaldıklarından – başlangıçta yaklaşık bir saat – beslenme bu küçük sürenin üçte ikisini kaplayabilir. Uyku uzmanı Susie Menkes, yeni doğmuş bir bebeği hayatlarının ilk birkaç ayında uyuması için emzirmenin tipik olduğunu söylüyor.

BESLEME-UYKU BİRLİKTELİĞİ NEDİR?

Bebekler büyüdükçe, emzirirken hala uykuya dalabilirler. Bu normal, diyor Dr. Menkes. Bununla birlikte, eğer sadece süt yardımıyla uyuyabiliyorlarsa, bebeğiniz bir beslenme-uyku ilişkisi geliştirmiş olabilir. Bu durum, bebeğin uyku öncesi çok önemli bir adım olarak süt almaya olan güvenini tanımlayan bir terimdir.

"Bu süreç, çocuğun uykuya dalma sürecini emzirme ile ilişkilendirdiği ve gece uyandığında her uyandığında tekrar uyumaya ihtiyacı olacağı anlamına geliyor" diye açıklıyor Dr. Kansagra. Bebek 4 ila 6 aylıktan büyük olduğunda bir uyku ilişkisinin oluştuğunu ve bu noktada gelişimsel bir sıçrama geçirdiğini belirtiyor.

Bununla birlikte, eğer çocuk gece birden çok kez uyanırsa, uykuya dalmayı kendi kendine nasıl sakinleştireceğini bilmediğinden, uykudan beslenmeye ilişkin bir ilişki hala bir sorundur. "Bu durumda, bebek genellikle aç değildir, sadece uykusu için alışkanlık olarak emme eylemini kullanır" diye devam ediyor Dr. Kansagra. Bu durum ise hem bebek hem de anne için sık uyanmalara ve uykunun bölünmesine neden olabilir.

Ayrıca, bir bebek bir ebeveynin üzerinde uyuyakaldığında ve daha sonra beşiğinde uyandığında, muhtemelen ürkecek ve kafası karışacaktır. Dr. Menkes, "İlk başta uyumalarına yardımcı olan şeyi almak için ağlayacaklar" diyor.

Ebeveynler genellikle bebeklerinin geceleri ağlayarak veya ses çıkararak beslenmeleri gerekmediği halde beslenmeleri gerektiğini varsayarak tepki verirler. Dr. Menkes, "Bu bir döngü haline gelir ve sonuç olarak, tekrar uyumak için gece dört veya altı kez beslenir ve hiç kimse gerçek anlamda dinlenemez" diye açıklıyor.