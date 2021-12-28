Bebeklerde ek gıdaya ne zaman geçilmeli?

Uzm. Dr. Buğur, bebeklerde tamamlayıcı beslenmeyi (ek gıda), tamamlayıcı beslenmenin ne olduğunu, 'bebekler neden tamamlayıcı beslenmeye başlamalı', 'bebeklere tamamlayıcı beslenme nasıl başlanmalı' gibi soruları cevapladı. Uzm. Dr. İbrahim Sinan Buğur, çocukların beyin ve vücut gelişimlerinin hayatın ilk 2 yılında çok hızlı olduğunu ve bu dönemde gelişen sorunların ne yazık ki telafi edilemediğini belirtti. Bu nedenle bu iki yılda bebekler için yeterli beslenmenin çok önemli olduğunu belirtti. Buğur, anne sütü yeterli olan bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesini önerdi. 6 aydan sonra ise artan besin ve enerji ihtiyacının anne sütüne ilave olarak başlanan gıdalardan sağlandığını belirtti. Uzm. Dr. İbrahim Sinan Buğur, 6'ncı aydan itibaren başlanan diğer yiyeceklerin anne sütü ile birlikte verilmesi gerektiğini ve bebeğin yaşına uygun şekilde çeşitli kıvamlarda gıdalarla tanıştırılması gerektiğini söyledi.

"6'NCI AYDAN SONRA BEBEĞİN GELİŞİMİ İÇİN TAMAMLAYICI BESLENME TAVSİYE EDİLİR"

Buğur, anne sütü eğer yeterli miktardaysa bir süt çocuğunun büyümesi ve gelişmesi için yeterli enerji vitamine D ve K vitamini hariç mineral içeriğine sahip olduğunu açıklamasında bulundu. Uzm. Dr. İbrahim Sinan Buğur, yalnız 6'ncı aydan sonra enerji, vitamin ve mineral ihtiyacının arttığı ve artan bu ihtiyacı karşılamak için anne sütüne ek olarak tamamlayıcı besinlere başlanması gerektiğini vurguladı. Eğer anne sütü yeterli değil ve bebeğin formül mama kullanması gerekiyorsa tamamlayıcı besinlerin doktorun onayıyla 17. hafta (5'inci ayın başı) itibarıyla başlanabildiğinin altını çizdi.

"EK GIDAYA GEÇME AMACINIZ BEBEĞİNİZİN DOYMASI DEĞİL TAT DUYGUSUNUN GELİŞMESİDİR"

Uzm. Dr. İbrahim Sinan Buğur, başını tutabilen, destekli oturabilen, el, ağız ve göz koordinasyonu gelişmiş, katı besinleri yutabilen, anne sütü ile beslenen altı aylık bir bebekte tamamlayıcı besine geçilebileceğini ifade etti. Buğur, tamamlayıcı beslenmeye başlarken başlanacak ilk besinlerin kültürlere göre değişiklik gösterebildiğini açıkladı.

