Bebeklerin sıklıkla kulaklarını çekiştirmesi ‘diş çıkarma belirtisi’ olabilir

Kendilerini konuşarak ifade edemeyen bebeklerin, yaptıkları hareketlerle yaşadıkları bazı sorunları ortaya koyabildiğini, bunlardan birinin de kulak çekiştirmesi olduğunu dile getiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Pop, "Özellikle 6-12 ay bebeklerde aileler bir panikle polikliniğe gelip 'bu çocukta kulak enfeksiyonu var. Kulaklarını çok çekiştiriyor. Bir kulaklara baksanız' lafını eminim tüm pediatristler müşahede etmiştir. Biz tabi kulaklara da bakarız. Ama çoğu zaman altından dişlerin damakta ilerlemesine bağlı bir ağrı olduğunu biliriz. Diş etlerine uzanan sinirlerle kulağa doğru giden sinir belli bir yerde birleşip beyne gidiyor. Beyine o sırada dişlerden gelen duyu geri cevap iletiminde sanki kulak ve yüz çevresinin de ağrıdığı hissiyatını uyandırıyor. Biz bunları başka hastalıklarda da görürüz. Mesela akciğer enfeksiyonu olanlar da karın ağrısı veya safra kesesi iltihabı olanlarda sol omuz ağrısı görülebilir. Bunlara yansıyan ağrı deriz.

DÜZENLİ KONTROLLER ERKEN TEDAVİDE ÇOK ÖNEMLİ

Bu sebeplerde diş çıkaran bebeklerde yanaklarına dokunur ve kulaklarını çekiştirirler. Bunun nedeni diş etlerinde yaşanan ağrıların kulağa ve yanaklara etki etmesidir. Bebeğinizin yanaklarına ve kulaklarına küçük dokunuşlar ile masaj yapabilirsiniz. Hafif hafif parmaklarınız ile yanaklarını okşayabilirsiniz. Sizin bebekler de diş çıkarırken bu durumlar oluyor mu? Sizin de cevabınız evet ise mutlaka uzman bir doktordan destek alın. Unutmayın ki düzenli kontroller bazı sağlık sorunların erken tedavisinde çok önemlidir" diyerek sözlerine son verdi.

