Bu ürün bebeklerde kanser riskini artırıyor! İşte herkesin yenik düştüğü o hata…

Bebek pudrası zararsız gibi görünsede aslında durum pekte öyle değil. Bu tozlar genellikle bebeklerin popoları ve genital bölgelerindeki pişikleri önlemek veya tedavi etmek için kullanılır. Yapılan araştırmalar bebek pudrasının düzenli kullanımı nedeniyle asbestle ilişkili ölümcül bir kanser türü olan mezotelyomaya sebep olduğunu söylüyor.
BEBEK PUDRASI YUMURTALIK KANSERİNE Mİ NEDEN OLUYOR?
Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından araştırma sonucu, bebek pudralarının içlerinde kanser yapıcı asbest olduğunu söyledi. Bu durum ise yumurtalıklarda tümör oluşumuna sebep oluyor. Kesin olarak kanserojen olduğunu sonuçlandı.
BEBEK PUDRASI KULLANILMALI MI?
Bebek pudrasının solunması, özellikle bebeklerde akciğerlere girerse solunum sorunlarına neden olabilir ve kanserojen madde içerdiği için bebeklerin sağlığını önemli derecede riske atar. Ayrıca bebek pudrasının tıbbi olarak gerekli kullanımı yoktur.
ASBEST İÇERMEZ YAZMALI
Eğer bir ürün kullanacaksınız asbest içermediğine dikkat edin. Bu sağlığınız ve bebeğiniz sağlığı için oldukça önemlidir.
EVDE DOĞAL YÖNTEMLE BEBEK PUDRASI YAPABİLİRSİNİZ
Bebeğiniz için evde doğal yolla bebek pudrası yapmanız mümkün! Sadece uygun bir kapta mısır nişastası ve lavanta yağını güzelce karıştırın. Mısır nişastasının topaklanmaması için iki malzemeyi tahta kaşıkla iyice ezin. Elde ettiğiniz karışımı daha sonra üzeri geniş ve delikli bir kaba alın. işte doğal pudranız hazır!