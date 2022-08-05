Bu ürün bebeklerde kanser riskini artırıyor! İşte herkesin yenik düştüğü o hata…

Ebeveyn olarak bebek sağlığı her şeyden önce gelir. Fakat güvenilir olarak düşündüğümüz bazı şeyler aslında bizleri yanıltıyor. Özellikle pişik olduğunda kullandığınız o pudralar… Hijyenik olan bu tozun aslında arkasında nelere sebep olduğunu biliyor musunuz? İşte sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 05.08.2022 13:26 PAYLAŞ ABONE OL

Bebek pudrası zararsız gibi görünsede aslında durum pekte öyle değil. Bu tozlar genellikle bebeklerin popoları ve genital bölgelerindeki pişikleri önlemek veya tedavi etmek için kullanılır. Yapılan araştırmalar bebek pudrasının düzenli kullanımı nedeniyle asbestle ilişkili ölümcül bir kanser türü olan mezotelyomaya sebep olduğunu söylüyor.

BEBEK PUDRASI YUMURTALIK KANSERİNE Mİ NEDEN OLUYOR? Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından araştırma sonucu, bebek pudralarının içlerinde kanser yapıcı asbest olduğunu söyledi. Bu durum ise yumurtalıklarda tümör oluşumuna sebep oluyor. Kesin olarak kanserojen olduğunu sonuçlandı.