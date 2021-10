Her gün sofranızda bulunsun: Bu besinler anne sütünü artırıyor!

Diyet Uzmanı Tayşi, bebeğinizin en temel ihtiyacından birisi beslenmek olduğunu belirterek, beslenmesi içinde en önemli ihtiyacın anne sütü olduğunu kaydetti. Her annenin sütünün bebeği için özel üretildiğini anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi , ''Sevgili anneler ve anne adayları, gebelik döneminde elinizden gelen tüm özeni gösterdiniz. Bebeğinizi kucağınıza aldıktan sonra artık yeni bir dönem başlıyor. Yeni yaşantınızda birçok duygu bir anda yaşayacaksınız. Heyecan, korku, mutluluk, kaygı. Yeni düzende önceliğiniz bebeğiniz olacaktır. Mutlaka çevrenizde anne sütü ile ilgili birçok kişinin deneyimini duyacaksınız. Bu hikaye sizin ve bebeğinize ait olması gerekir.

İlk 5 günde salgılanan koyu sarı renkteki süte kolostrum adı verilmektedir. Yeni doğan bebeğinizin bağışıklık kuvvetlendirici ilk koruyucu görevindedir. Anne sütünün içeriğinde karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitamin ve mineraller, hormonlar ve immunoglobulinler bebeğinizin gelişimini olumlu yönde etkileyen tek besindir.

Anne sütünün artırılması için ipuçlarına gelelim, her şeyden önce ilk annenin huzurlu olması, dinlenmesi, uyuması ve iyi beslenmesi gerekir. Kendiniz ve bebeğinize odaklayın. Diğer evin sorumluluklarınızı bir süre size yardımcı olmak isteyenlere devredin.İlk günlerde bebeğiniz her istedikçe sonrasında her iki saatte bir yada üç saatte bir belirli düzende emzirmeniz sizin bebeğiniz açısından daha iyi olacaktır'' dedi.