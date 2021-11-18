Prematüre bebek annesinin “Korkmayın, onlar hepimizden güçlü” çağrısı

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Coşkun Minnet, özellikle doğuma yakınken bebeklerinin prematüre olarak dünyaya geleceğini bilen annelerin psikolojik olarak hazırlandığını dile getirdi. Dr. Minnet, 36 haftanın altında gerçekleşen doğumların prematüre doğum olarak kabul edildiğini belirterek, risk durumlarına göre bebekleri kontrol altında tuttuklarını aktararak, "Bu anneler doğumdan sonra çocuklarının yanında olmayacağı, yeni doğan yoğun bakımda kalacağı konusunda bilinçliler. Biraz günü yakın, sürpriz şekilde sıkıntılı bebeklerde aile ister istemez travmatize olmakta. Ama burada bir ekibin, bizlerin diyaloğuyla onları hem psikolojik yönden buna hazırlamaktayız, hem çocuğun sağlığı ile ilgilenmekteyiz. Bunda ekibin, hemşire arkadaşların ve bizlerin aileyle diyalogları ile bu sorunları aşmaktayız. Bu bizim için belki bir görev, ama onlar için de zor bir durum. Mutlu sonla bitmesi önemli, o da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.



"PREMATÜRE OLMASA DA BEKLENMEDİK ŞEKİLDE YATIŞ GEREKEBİLİYOR"

Prematüreliğin artık tek bir kavram olmadığını, erken ve geç şeklinde ayrımlar yapıldığını kaydeden Uzm. Dr. Minnet, "Genelde 36 haftanın altını prematüre kabul ediyoruz, ama bunların hepsi yatmıyor. Risk durumlarına göre yatıyorlar. Anne karnında gerekli şekilde dışarıya hazır olmayan bir organizma var. Akciğerleri hazır değil, cildi hazır değil, bunların uyum sorunları bazen tıbbi destek gerektiriyor. Anne karnında olup da dış ortama uyum sağlama sürecindeki oluşacak tıbbi sorunlara da biz elimizden geldiği kadar müdahale ediyoruz. Neredeyse yatışlarımızın yüzde 30'u prematüre değil, yani gününde, 39-40 haftalık. Bu durumlarda gerek kadın doğumcular, gerekse aileler bir yatış beklemiyor. Bizim geçici takip dediğimiz; bazen beslenme, bazen kusma, bazen sarılık sorunları ile beklenmedik şekilde de yatış gerekebiliyor. Yani kadın doğum süreci sorunsuz gitmesi doğum ve sonrasında bir sorun olmayacağı anlamını taşımıyor" ifadelerini kullandı.