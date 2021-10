Yepyeni bir dünya: Bebekler gerçekten rüya görür mü?

Bebekler, doğduğu andan itibaren daha yeni geldikleri bu yere uyum sağlamak için birçok mekanizmaya sahip bir şekilde doğarlar. Uyku da bu mekanizmalardan biri. Peki, bebeğinizin uykusu süresince neler yaşadığını biliyor musunuz? İşte cevabı...

BEBEKLER VE REM UYKUSU

Rüyalar uykunun herhangi bir aşamasında olabilir, ancak büyük olasılıkla hızlı göz hareketi (REM) uykusu sırasında ortaya çıkarlar. Gerçek şu ki, uyku sırasında bir bebeğin zihninde neler olduğu hakkında hala pek çok şey bilinmiyor. Bunun nedeni kısmen, bu bilgiyi bize iletecek iletişim becerilerinden yoksun olmalarıdır. Araştırmacılar, bebeklerin beyinlerinin bilgiyi nasıl işlediğini anlamak için hala çalışıyorlar ki bu, insanların neden rüya gördüğü ile ilgili sorusuyla da yakından ilgilidir.

Bebeğiniz uykusu sırasında neşeli veya üzgün görünüyorsa, muhtemelen başka faktörler de rol oynuyor. Bebeğinizin uyku döngüsüne, rüyalar hakkında ne bildiğimize ve araştırmacıların bebeklerin bilinçaltı durumları hakkında hala hangi bilgileri ortaya çıkarmak için çalıştıklarına bir göz atalım. Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre, bebekler uykularının %50'sini REM uykusunda geçirirken, yetişkinler zamanlarının yaklaşık %20'sini bu evrede geçirir.

Peki rüya hakkında ne diyor? Esasen, eğer bebekler rüya görseydi, bunu yapmak için çok zaman harcarlardı.

25 ila 28. gebelik haftaları arasında rahimde REM uykusuna benzeyen beyin dalgaları gözlemlenmiştir. Hala sonuçsuz olsa da, araştırmacılar bunun REM uykusunun doğumdan önce başladığı anlamına gelebileceğini düşünüyor. Bebekler REM uykusu yaşarsa, onların da rüya gördüğü varsayılabilir. Ancak araştırmacılar bunun o kadar basit olmadığını söylüyor. Rüya görme süreci, gelişimsel olarak soyut düşünme yeteneğine sahip olmak anlamına gelir. Nörobilimciler, çocukların öncelikle hayal etmek için görsel ve uzaysal olarak hayal etme yeteneğine sahip olması gerektiğine ve bebeklerin bu öz farkındalıktan yoksun olduğuna inanıyor.

BEBEĞİNİZİN UYKU DAVRANIŞINI ANLAMAK

REM uykusu sırasında vücut gevşer ve beyin aktiftir. Bununla birlikte, yetişkinler genellikle bu uyku evresinde hareketsiz kalırken, bebekler genellikle daha huzursuz görünürler. Kıpırdamak, dönmek ve hatta ağlamak, ebeveynlerin bebeklerinin kötü bir rüya görüp görmediğini sorgulamasına neden olabilir. Daha büyük olasılık, bebeğinizin basitçe gelişiyor ve vücudunun nasıl çalıştığını öğrenmesi veya yeni beceriler geliştirmeye çalışmasıdır. Uyku sırasında ağlayan bebekler, daha önce meydana gelen bir şeyi işliyor olabilir, bu da onun bir rüyadan çok bir anı olduğu anlamına gelir.

MORO

Yenidoğanlar ayrıca Moro veya irkilme refleksi olarak adlandırılan refleksle doğarlar. Bu refleks 28 ila 32. gebelik haftaları arasında gelişir ve genellikle 3 ila 6 ay arasında kaybolur. Bu, bebeklerin kollarını ve bacaklarını aniden sallamasına neden olan istemsiz, koruyucu bir reflekstir. Bebeğiniz bir rüyada düşmanı savuşturmaya çalışıyor gibi görünebilir, ancak büyük olasılıkla Moro refleksi iş başındadır. Bebeğinizi kundaklamak, bu refleksi uzak tutmaya yardımcı olabilir ve bebeğinizin ilk aylarda daha iyi bir gece uykusu çekmesine yardımcı olabilir.

SİRKADİYEN RİTİMLER UYKUYU NASIL ETKİLER?

Biyolojik ritimler, vücudumuzun doğal kimyasının ve işlevlerinin 24 saatlik bir döngü boyunca nasıl değiştiğini ifade eder. Buna bazen vücudumuzun "iç saati" denir. Dört biyolojik ritimden sirkadiyen saat uykuya en yakın olanıdır. Journal of Clinical Sleep Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, yenidoğanlar doğumdan sonra yavaş yavaş sirkadiyen ritim bileşenleri geliştirir.

Bebekler, daha büyük çocuklar ve yetişkinlerle aynı sirkadiyen ritimleri takip etmedikleri için daha sık uyanırlar. Bu aynı zamanda neden REM uyku evresinde derin bir uykudan daha fazla zaman harcadıklarını da açıklar. Bu bilgi göz önüne alındığında, zamanlarının çoğu rüya dostu REM uykusunda geçtiği için bebeklerin daha büyük çocuklara ve yetişkinlere göre daha sık rüya görmeleri mantıklı olacaktır. Fakat, araştırmalar, zaman geçtikçe daha az REM uykusuna sahip olmalarına rağmen, çocukların büyüyene kadar rüya görmediği fikrine işaret ediyor. Bebekler REM dönemindeyken beyinlerinin yollar, bağlantılar geliştirmesine ve sonunda dil öğrenmesine izin verir.

ÇOCUKLAR NE ZAMAN RÜYA GÖRMEYE BAŞLAR?

Rüyalar genellikle bir önceki gün karşılaştığımız insanlardan ve durumlardan oluşur çünkü beyinleri bu bilgiyi işler. Çocukların hayal kurabilmeleri için aynı karşılaşmaları yeniden hayal etmeleri gerekir. Bu durum ise bebeklerin aynı karmaşıklıkla başaramayacakları bir durumdur.

Pediatrik rüya görme konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan psikolog David Foulkes'a göre, bebeklerin çevrelerindeki dünyayı algılama yetenekleri, insanların yanlışlıkla rüya görebileceklerine inanmalarına neden oluyor. Foulkes'un Harvard University Press tarafından yayınlanan "Children's Dreaming and the Development of Consciousness" adlı çalışması, bir organizmanın gerçekliği algılama yeteneği varsa, o organizmanın da bir gerçekliği hayal edebilmesinin çok olası olduğunu kaydetti.

Bununla birlikte, nörobilimciler teoriye göre, bebeklerin beyinleri rüyaları canlandıracak olgunluktan ve deneyimlerden yoksundur. İnsanların ne zaman rüya görmeye başladıklarına dair hala kesin bir cevabımız olmasa da araştırmacılar, çevrelerindeki dünyayı daha net bir şekilde anlayana kadar çocukların rüya görmediğine inanıyorlar.