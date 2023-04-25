1 haftada 5 kilo vermişti! İşte Hande Erçel’in zayıflığının ardındaki o meyve...

Hande Erçel, sektöre girdiği günden bu yana özellikle kilolarıyla sık sık eleştirilere maruz kaldı. Zayıflamak için büyük bir çaba gösteren ünlü oyuncunun hayatında yaptığı değişikler oldukça hızlı bir kilo verme sürecini de beraberinde getirdi.

"1 HAFTADA 5 KİLO VERMİŞTİ!"

2015 yılında verdiği bir röportajda bir hafta boyunca çorba tüketerek 5 kilo verdiğini ve bu sayede çok istediği rolü kaptığını söyleyen güzel oyuncu, bugünlerde kendine özgü bir beslenme sistemiyle sağlıklı bir şekilde fit bir yaşamın da kapılarını aralamış görülüyor.

Hayatından şeker ve karbonhidratı çıkardığını söyleyen Erçel'in programını genellikle bol protein seçeneklerine sahip tabaklar oluşturuyor. Proteinin sağladığı tokluk hissi sayesinde gereksiz atıştırmalıklardan uzak durması sayesinde Hande Erçel, kilo verme sürecini de hızlandırmış oldu.