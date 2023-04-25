1 haftada 5 kilo vermişti! İşte Hande Erçel’in zayıflığının ardındaki o meyve...

Hande Erçel, sektöre girdiği günden bu yana özellikle kilolarıyla sık sık eleştirilere maruz kaldı. Zayıflamak için büyük bir çaba gösteren ünlü oyuncunun hayatında yaptığı değişikler oldukça hızlı bir kilo verme sürecini de beraberinde getirdi.
"1 HAFTADA 5 KİLO VERMİŞTİ!"
2015 yılında verdiği bir röportajda bir hafta boyunca çorba tüketerek 5 kilo verdiğini ve bu sayede çok istediği rolü kaptığını söyleyen güzel oyuncu, bugünlerde kendine özgü bir beslenme sistemiyle sağlıklı bir şekilde fit bir yaşamın da kapılarını aralamış görülüyor.
Hayatından şeker ve karbonhidratı çıkardığını söyleyen Erçel'in programını genellikle bol protein seçeneklerine sahip tabaklar oluşturuyor. Proteinin sağladığı tokluk hissi sayesinde gereksiz atıştırmalıklardan uzak durması sayesinde Hande Erçel, kilo verme sürecini de hızlandırmış oldu.
"YEŞİL ELMA EN ÖNEMLİ KAYNAKLARINDAN BİRİ"
Ana öğünlerinin dışına çıktığı anlarda ise; yeşil elma yemeyi tercih eden oyuncunun zayıflamasının ardındaki önemli sırlardan biri de bu meyvenin etkileri. Yeşil elmanın yoğun lif yapısı, tok tutmayı kolaylaştırırken aynı zamanda vitamin ve mineral yönünden de zengin olması, hem sağlıklı hem de tok tutan bir atıştırmalık alternatifi olarak öne çıkıyor.
"TARÇINLI SU İLE TATLI KRİZLERİNİ BİTİRDİ"
Tarçınlı su ise; Hande Erçel'in bir diğer güzellik sırrı. Tarçının kan değerini dengeleyici özelliğinin yanı sıra tarçınlı suyun kan şekerini dengeleme ve tatlı isteğini azaltma etkisi hem sağlıksız öğünlerden hem de beklenmedik tatlı krizlerinden Erçel'i korumayı sağlıyor. Ayrıca tarçınlı suyun bağışıklık düzenleyici etkisi de Erçel'in diyet sürecini kolaylaştırırken sağlıklı bir hale de getiriyor.
İstenmeyen yağları yakarken aynı zamanda sıkılaşmak için sporunu da ihmal etmeyen oyuncu, birçok kişinin dikkatlerini de üzerine çekti. Oldukça kısa sürede kilo vermesi dikkatlerden kaçmayan Hande Erçel'in aslında sıkı bir yaşam düzenine geçmesiyle bu hayata adım attığı görülüyor.