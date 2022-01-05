2022’de beslenme tarzınızı gözden geçirin

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci, ekonomik sıkıntılar, sosyal hayatın değişimi gibi nedenlerle kaygı ve stres düzeyimiz de arttı. Bu da hem zihinsel ve fiziksel sağlığımız hem de hayat kalitemiz için önemli bir parametre olan uyku düzenimizi de etkiledi. Optimum sağlık söz konusu olduğunda kaliteli ve yeterli uykunun olmazsa olmaz olduğunu belirten Emel Terzioğlu Arslan, "Sabahları yorgun uyanıyorsanız, uykunuz kaliteli ve yeterli olmayabilir. Bunu saptamak için kendinize şu soruları sorabilirsiniz; Yedi saat uyku uyuduğunuzda mutsuz ve daha az üretken misiniz? Yoksa sağlığınızı korumak için ve verimliliğiniz için daha fazla uyku saatine mi ihtiyacınız var? Gün boyunca kafein ihtiyacınız var mı? Sürüş sırasında kendinizi yorgun hissediyor musunuz? Uykusuzluk sizin için sorun mu? Eğer bu sorulara cevabınız evet ise yeterli ve kaliteli uyku uyumuyorsunuz. Bunun birçok nedeni olabileceği gibi beslenmenin de uyku düzeni ve kalitesi üzerindeki etkisi yadsınamaz" açıklamasında bulundu.