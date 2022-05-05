72 saat içinde 2 kilo verdirip karaciğeri temizlemeye başlıyor! Mucize etkili içecek

Karaciğer sağlığını destekleyen bazı besinler, yenilemeyi sağlıyor. Bu besinlerle oluşturacağınız bir detoks içeriği ise oldukça iyi sonuçlar almanızı sağlayarak karaciğerinizi destekler. Böylece kilo vermeyi de kolaylaştırır.
Karaciğer, akciğerlerin altında bulunan ve insan vücudunda bazı hayati işlevleri getiren önemli bir organ. Kanın temizlenmesinden, düzenlenmesinden ve kandaki atıkların uzaklaştırılmasından sorumludur. Daha sonra yeniden kullanır veya atık haline dönüştürür.
Karaciğerin başka önemli işlevleri arasında organın besinleri emmekten ve depolamaktan sorumludur. Tüm bunların yanı sıra birçok kişi, karaciğerin kilo verme konusunda ne kadar önemli olduğunu bilmiyor. Bu nedenle karaciğere destek vermek, fazla kilo vermenize yardımcı olabilir. Bunun için ise uygulayabileceğiniz oldukça etkili bir kür bulunuyor. İşte kürün tarifi…
NASIL HAZIRLANIR?
Bu içeceği arka arkaya üç gün boyunca günde üç kez tüketebilirsiniz. Bu üç gün içerisinde daha hafif bir beslenme sistemine sahip olmanız, çok daha etkili bir sonuç verecektir. Bu nedenle diyet yaparken de bu içeceği ekstra destek olarak kullanabilirsiniz.
İÇİNDEKİLER
YÖNTEM
Limon suyu, maydanoz ve kerevizi bir mutfak robotuna koyun ve özdeşleşene kadar karıştırın. Ardından suyu ekleyip tekrar karıştırın. Bu detoksu üç gün uyguladıktan yedi ila on gün sonra tekrarlayabilirsiniz.