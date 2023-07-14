Haberler Roza Haberleri Beslenme Haberleri Açlık hissetmeden bir haftada vücuttaki sağlıksız yağları eritin! Diyetisyenlerin sır gibi sakladığı formül

Açlık hissetmeden bir haftada vücuttaki sağlıksız yağları eritin! Diyetisyenlerin sır gibi sakladığı formül

Açlık hissetmeden kısa sürede zayıflamak, vücudundaki fazla yağı yakmak ve verdiği kiloyu geri almadan yaşamını sürdürmek isteyenlerin bazı besinlerin şifalı gücünden faydalanması gerekiyor. Uzmanlar, yağ yakıcı besinler içinde en etkilisinin tarçın ve limon olduğunu ancak oldukça etkili oldukları için herhangi bir rahatsızlığı bulunanların bilinçsizce tüketmemesi gerektiğini vurguluyor. Peki, tarçın ve limonun faydaları neler? İşte bir haftada kilo vermenizi başlatacak tarçın ve limon kürü tarifi...

Giriş Tarihi: 14.07.2023 15:19 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 15:21
ABONE OL
Açlık hissetmeden bir haftada vücuttaki sağlıksız yağları eritin! Diyetisyenlerin sır gibi sakladığı formül

Limon, kilo verme sürecine katkıda bulunabilecek en etkili besinlerdendir. Limon, düşük kalorili bir besindir ve C vitamini ile antioksidanlar açısından zengindir.

HÜCRESEL HASARI AZALTIYOR

Tarçın, yüksek antioksidan içeriği sayesinde serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı azaltmaya yardımcı olur. Bu da yaşlanma sürecini yavaşlatabilir ve kronik hastalık riskini azaltabilir.

VÜCUTTAKİ İLTİHAPLANMAYI AZALTIR

Tarçın, anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve vücuttaki inflamasyonu azaltmaya yardımcı olur. Bu özelliği sayesinde, eklem ağrısı, artrit ve diğer inflamatuar durumlarla ilişkili semptomların hafiflemesine yardımcı olabilir.

KAN ŞEKERİ SEVİYESİNİ DÜZENLER

Tarçın, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir. Bazı çalışmalar, tarçın tüketiminin insülin duyarlılığını artırabileceğini ve kan şekeri seviyelerini düzenleyebileceğini göstermiştir. Bu nedenle, diyabetik bireyler için faydalı olabilir.

KOLESTEROLÜ DENGELER

Tarçın, kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir. Kan basıncını düşürebilir, kolesterol seviyelerini kontrol altında tutabilir ve kalp-damar sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

SAĞLIKLI BAKTERİ SAYISINI ARTIRIR

Tarçın, sindirim sistemindeki sağlıklı bakterilerin gelişimini destekleyebilir. Bu, bağırsak sağlığını ve bağışıklık sistemini olumlu yönde etkileyebilir.

Tarçın ve limonun mucizevi etkilerinden faydalanmak için tarçın limon kürünü deneyebilirsiniz. Bu sayede hem bağışıklığınız güçlenecek hem de kilo vermeniz kolaylaşacak. İşte tarçın limon kürü tarifi...

MALZEMELER:

  • 1 adet limonun suyu
  • 1 çay kaşığı toz tarçın
  • Yarım bardağı ılık su

HAZIRLANIŞI:

  • Bir bardağın içerisine ılık suyu dökün.
  • Limonun suyunu sıkarak suya ekleyin.
  • Tarçını da ekleyin.
  • İyice karıştırın ve tüketin.
  • Her gün hazırlamaya vakit ayıramıyorusanız karışımı buz küplerinde dondurup günlük içtiğiniz bir bardak suya ekleyebilirsiniz.

Not: Bu ve benzeri tarifleri doktorunuza danışmadan uygulamayınız.

SON DAKİKA SON DAKİKA