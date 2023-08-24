Aynada kendinize inanamayacaksınız: Her yudumu yağı kasa dönüştürüyor! Kahvaltıda bir bardak...

İstenmeyen göbek, sırt veya basen yağlanmasından kurtulmayı sağlayacak bu içecekler, sabah kahvaltılarında içtiğinizde gün boyunca enerji desteği verirken aynı zamanda kas dokusunun oluşumunu da hızlandırabilecek kapasiteye sahip. İşte o içecekler…
SMOOTHIE
Smoothie, meyve, sebze, yoğurt, süt veya diğer besinlerin karıştırılmasıyla elde edilen bir içecektir. Smoothie'ler, protein, karbonhidrat, lif ve diğer besinleri içerebilir.Smoothie'ler yüksek kaliteli protein kaynakları içerebilir. Kas gelişimi için gerekli olan amino asitleri sağlayarak kas kütlesini artırabilirler. Yoğurt, süt, whey proteini, fıstık ezmesi gibi protein kaynakları smoothie'lerde kullanılabilecek örneklerdir.
SÜT
Süt, protein, karbonhidrat, kalsiyum ve diğer besinleri içeren doğal bir içecektir. Süt, kas yapımı ve onarımı için mükemmel bir seçenektir. Süt ve süt ürünleri protein içerir. Karbonhidrat ve proteini birlikte yemek kaslarında bulunur ve kasların glikozları veya şekerin depolanmış formülü olan glikojen depolarını yeniden doldurmasına yardımcı olur. Süt ayrıca rehidrasyon için önemli olan sodyum içerir.
YOĞURT
Yoğurt, protein, kalsiyum, potasyum ve diğer besinleri içeren bir süt ürünüdür. Yoğurt, kas yapımı ve onarımı için mükemmel bir seçenektir. Yoğurt, gerekli tüm amino asitlere sahiptir. Yoğurdun akışkan özellikleri vücudunuzun onu daha hızlı sindirmesine neden oluyor, bu da kas büyümesini destekliyor. Aynı zamanda kas kasılması ve sinyal iletimi için gerekli olan kalsiyum ve bu işlevleri destekleyen D vitamini açısından da iyi bir kaynaktır.
KARPUZ SUYU
Karpuz suyu, potasyum, likopen ve diğer besinleri içeren bir meyve suyudur. Karpuz suyu, kasların su dengesini korumaya ve kas ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir. Karpuz L-sitrulin amino asidi açısından zengindir. Bu amino asit, proteinlerin yapı taşı olmasının yanı sıra antioksidan etkilere sahip olabilir ve nitrik oksit (NO) üretimini artırabilir. NO kaslardaki kan dolaşımını artırır ve hücresel enerjiyi artırır.
NAR SUYU
Nar suyu, antioksidanlar, likopen ve diğer besinleri içeren bir meyve suyudur. Nar suyu, kasların onarımını ve büyümesini desteklemeye yardımcı olabilir. Nar suyu, antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip bitki bileşikleri olan polifenoller açısından zengin bir kaynaktır. Bu nedenle nar suyu içmek kas iyileşmesine fayda sağlayabilir. Plasebo tedavisiyle karşılaştırıldığında nar suyu, malondialdehit (MDA) adı verilen oksidatif stres belirtecinin salınımını azalttı ve antioksidan savunmayı arttırdı. Bu, içeceğin kas iyileşmesini destekleyebileceğini gösterir.
ÜZÜM SUYU
Üzüm suyu, antioksidanlar, polifenoller ve diğer besinleri içeren bir meyve suyudur. Üzüm suyu, kasların artışını ve büyümesini desteklemeye yardımcı olabilir. Üzüm, kas kramplarını önlemeye yardımcı olan zengin bir potasyum kaynağıdır. Doğal üzüm, antrenman sonrası içecek olarak kullanan, sağlık bilincine sahip kişilerin favorisidir. Anında enerji artırıcı görevi görür, bu nedenle sporcular yorucu antrenmanları sırasında ekstra enerji kazanmak için onu tüketirler.
PANCAR SUYU
Pancar, diyetteki nitratlar ve betalain adı verilen pigmentler yönünden oldukça zengindir. Diyetteki nitratlar kaslarınıza oksijen göndermenize yardımcı olabilir ve hücrelerinize yakıt sağlayan enerjiyi üreten mitokondri organellerinin veya hücre parçalarının verimliliğini artırabilir. Bu arada betalainler iltihabı ve oksidatif hasarı azaltabilir.
VİŞNE SUYU
Vişne suyunun içilmesi hem eğitimli sporculara hem de spor salonuna yeni başlayan kişilere fayda sağlayabilir. Araştırmalar, ekşi vişne suyunun ve vişne suyu ekstraktının kas iyileşmesini kolaylaştırabileceğini ve kas ağrısını azaltabileceğini gösteriyor. Vişne suyu, antosiyaninler adı verilen bitki bileşikleri açısından zengindir. Güçlü antiinflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptirler ve bu nedenle algılanan ağrıyı ve egzersize bağlı kas hasarını azaltabilirler