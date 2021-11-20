Bağışıklığı güçlendirici beslenme önerileri...

Gribal enfeksiyonları önlemek ve bu sorunun şiddetli ve uzun sürmesini engellemek için günlük beslenme programında daha fazla vitamin, mineral, antioksidan ve probiyotik ürünlere yer verilmesinin önemine değinen Mumcu, "Vitamin, mineral ve antioksidan deposu olan meyve ve sebze grubuna ağırlık verilmeli, günde en az 5, en fazla 8 porsiyon meyve ve sebze tüketmeliyiz" uyarısında bulundu. Mumcu, vitamin gruplarından antioksidan kaynağı olan A, C, E; minerallerden ise selenyum, magnezyum ve çinkoya ağırlık verilerek antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sisteminin daha da güçlenmesine katkı sağlanabileceğini kaydetti.

ANTİOKSİDAN KAYNAKLARI

Mumcu, antioksidan kaynaklı besinleri şöyle sıraladı: "A vitamini: Karaciğer, yeşil yapraklı sebzeler, domates, brokoli, havuç, kayısı, yumurta. C vitamini: Greyfurt, portakal, kivi, limon, çilek, maydanoz, yeşil sivri biber, karalahana, brokoli, domates, kuşburnu çayı. E vitamini: Bitkisel yağlar, soya, yağlı tohumlar, yumurta sarısı, avokado. Selenyum: Deniz ürünleri, böbrek, yürek ve diğer etler, kırmızıbiber, sarımsak, soğan. Çinko: Et, karaciğer, bulgur, balık, süt, yumurta, badem içi, ceviz, elma, kuru baklagiller. Magnezyum: Badem, ceviz, fındık, fıstık, muz, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler ve tahıllar."

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİCİ BESLENME ÖNERİLERİ

"Günlük beslenmede kırmızı et, tavuk, balık ve bol miktarda omega-3 yağ asidi içeren yağlı tohumlar (ceviz, fındık, badem, fıstık) mutlaka bulunmalıdır. Ayrıca haftada 2 defa somon, ton, uskumru, sardalye gibi omega-3 bakımından zengin balıklar tüketin" diyen Mumcu, bağışıklığı güçlendirmek için şu önerilerde bulundu: "Bol su ve kalorisiz sıvı tüketin. Susamayı beklemeden gün içinde 8-10 bardak su tüketin. Kahve, çay, kola gibi kafein içeren içecekler yerine C vitamini içeren içecekler tüketin. Kuşburnu çayı, rezene, yeşil çay, melisa, papatya ve ıhlamur gibi bitki çayları bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir. Halsizlik yorgunluk için bol sebze ve meyve tüketin. Süt, yoğurt, ayran gibi süt grubunu hem probiyotik içermesinden dolayı hem de kalsiyum içermesinden dolayı mutlaka günde 2 porsiyon tüketin. Spor yapmak metabolizmanızı hızlandırır. Mevsim geçişlerine adapte olmaya çalışan vücudunuza dost olur. Her gün 30-40 dakikalık orta tempolu yürüyüşler yapın."

BAĞIŞIKLIK İÇİN ALTIN SÜT TARİFİ

Kökeni Hindistan olan altın sütün soğuk algınlığı, öksürük ve uykusuzluğu gidermek için kullanıldığına vurgu yapan Mumcu, ana maddesi zerdeçal olan bu karışımın süte verdiği altın sarısı renginden dolayı "altın süt" olarak adlandırıldığını bildirdi. Mumcu, "Altın süt, içerisindeki kurkumin sayesinde hücrelerin yenilenmesine, bağışıklığınızı güçlendirirken kilo vermenize de yardımcı olur. Serbest radikalleri vücudunuzdan atarak, temizler. Hamile ve emziklilerin tüketmesi doktor onayı olmadan uygun görülmemektedir" ifadelerini kullandı.