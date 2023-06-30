Bayram kaçamaklarını dengeleyen karışım! Bu içeceği ara öğününüze ekleyin... Metabolizmanızı ateşleyecek

Bu karışımı tüketirken dikkat edilmesi gereken noktalar da vardır. Herhangi bir sağlık sorunu veya özel diyet ihtiyacı olan bireyler, bu karışımı tüketmeye başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmalıdır. Ayrıca, bireylerin herhangi bir alerjik reaksiyona veya yan etkiye karşı hassasiyeti olabileceğinden, bileşenlere karşı hassasiyet durumlarında dikkatli olunmalıdır.