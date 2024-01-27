Binlerce yıllık şifa kaynağı: Soframızdaki antioksidan deposu

FAYDALARI NEDİR? Pirincin doğru porsiyonlarda tüketiminin bazı faydaları bulunmaktadır. Tam tahıl olan kahverengi pirinç, kan kolesterol seviyelerini iyileştirir ve kalp hastalığı, felç, tip 2 diyabet ve obezite riskini azaltır. Kahverengi pirinç, mineraller, antioksidanlar, lignanlar ve diyet lifi gibi birkaç bileşen içerir. Beyaz pirinç, zayıf bir antioksidan ve diğer bitki bileşikleri kaynağıdır. Mor pirinç gibi kırmızı taneli çeşitler dahil olmak üzere pigmentli pirinç, antioksidanlar açısından zengindir. Pirinç, lösin açısından zengin bir besin kaynağıdır. Bir aminoasit olan lösin, kan şekerini düzenleyerek enerji üretimini destekler.





NASIL ÜRETİLİR?

İlk aşama olarak pirinç tohumları hazırlanmış yataklara ekilir ve fideler 25 ila 50 günlük olduklarında, seviyelerle çevrili ve 5 ila 10 cm suya batırılmış bir yapay tarlaya veya çeltik tarlasına nakledilirler. Pirinç suyu çok seven bir tahıl olduğu için büyüme aşamasının tamamını su içinde geçirmelidir.



Engebeli alanlarda çeltik tarlalarını çeşitli yüksekliklerde su altında tutmak için pirinç çiftlikleri genellikle teraslarla desteklenir. Başarılı pirinç üretimi, barajların ve su çarklarının inşası dahil olmak üzere yeterli sulamaya ve toprağın kalitesine bağlıdır. Pirinç için önemli olan şeylerden biri de uzun süre güneşe maruz bırakmaktır. Pirinç verimleri, hektar başına 700 ila 4 bin kilogram arasında önemli ölçüde değişmektedir. Büyüme mevsiminin büyük bölümünde tarlaların birkaç metre derinliğe kadar sulanması anlamına gelen yeterli sulama, verimli arazi kullanımı için temel bir gerekliliktir.