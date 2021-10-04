Bir ayda 20 kilo verdiren su diyeti! Hem zayıflatıyor hem sağlığınızı koruyor

Su diyeti hakkında açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, doktor kontrolünde yapılacak su diyetinin birçok hastalığın tedavisinde uygulanabildiğini söyledi. Dr. Çelik, "Bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilogram verilebiliyor" dedi.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 04.10.2021 15:02 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 15:33

Uzmanlar günlük en az 2,5 litre su tüketiminin sağlıklı bir yaşamın önemli faktörlerinden birisi olduğunu vurguluyor. Su tüketiminin vücuda sağladığı olumlu etki kadar diyete de yardımcı olduğu belirtiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, su diyeti hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Çelik, su diyetinin hem kilo vermede hem de birçok hastalığa karşı önemli bir tedavi olduğunu söyledi.



Dr. Çelik, "Su diyeti tedavisini kronik hastalığı olan hastalar için uygulamaya başladım. Su diyeti birçok hastalığın tedavisinde uygulanabiliyor. Örneğin; migren, fibromiyalji, bağırsak hastalıkları, reflü gibi şikayetlerde su diyeti tedavisini uygulayabiliyoruz. Bu hastalıklar bir aylık su diyetiyle ortalama yüzde 90 oranında iyileşme sağlıyor" diye konuştu.





"BİR AYLIK SU DİYETİYLE ORTALAMA 20 KİLOGRAM KİLO VERİLEBİLİYOR" Su diyetinin kilo vermede oldukça etkili olduğunu söyleyen Dr. Çelik, "Tedavi ettiğimiz hastalardan aldığımız geri dönüşlere göre, bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilogram kilo verilebiliyor. Su diyetini doktor kontrolünde yapmak gerekiyor. Tedavisine başladığımız hastaları belirli günlerde kontrol ediyoruz. Su diyetiyle birlikte hastanın vücudundan ağır metaller atılmış oluyor. Daha sonra toksin ve bakteriler vücuttan atılıyor. Buna ek olarak bu süreçte vücut dinlenmiş oluyor" ifadelerini kullandı.



Su diyetini yaklaşık 7 bin hastaya uyguladığını belirten Dr. Çelik, "Hastalarımın büyük bir kısmı 7-8 şikayeti olan hastalardı. Bu hastaların şikayetleri yaklaşık yüzde 90 oranında geçti. Su diyetinde hastaya susadığı kadar su veriyoruz. Daha sonra hastaya en sevdiği yiyeceği soruyoruz. Örneğin hasta balı çok seviyorsa, tedaviyi su ve bal ile gerçekleştiriyoruz" dedi.