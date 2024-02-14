Bir ayda 8 kilo verdiren o liste! Sabahları bir bardak...

Doğru bir kilo aralığında bulunmak, hemen herkesin en büyük ideallerinden biri. Hafif bir bedenin yanı sıra sağlıklı bir vücudun da en önemli detayı, doğru yağ, protein ve karbonhidrat dengesinden geçiyor. Üstelik bu kiloyu vermek için aç kalmanıza gerek yok. İşte hem sağlıklı hem lezzetli o diyet menüsü örneği...