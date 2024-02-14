Bir ayda 8 kilo verdiren o liste! Sabahları bir bardak...

Doğru bir kilo aralığında bulunmak, hemen herkesin en büyük ideallerinden biri. Hafif bir bedenin yanı sıra sağlıklı bir vücudun da en önemli detayı, doğru yağ, protein ve karbonhidrat dengesinden geçiyor. Üstelik bu kiloyu vermek için aç kalmanıza gerek yok. İşte hem sağlıklı hem lezzetli o diyet menüsü örneği...
KAHVALTI
ÖĞLE YEMEĞİ
AKŞAM YEMEĞİ
ATIŞTIRMALIKLAR
İÇECEKLER
Su: Günde en az 8 bardak su için.
Çay ve kahve: Şekersiz veya az şekerli çay ve kahve.
Maden suyu: Şekersiz maden suyu.
İpuçları
Uyarı
Herhangi bir diyete başlamadan önce doktorunuza veya diyetisyeninize danışmanız önemlidir.
Diyet Önerisi
Yukarıdaki diyet örneği, haftada 2 kilo vermeyi amaçlayan sağlıklı ve sürdürülebilir bir plandır. Kalori ve besin içeriği, bireysel gereksinimlerinize göre ayarlanabilir.