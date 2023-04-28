Bol bol yiyip hızla kilo vereceksiniz! O yöntemi diyetisyen açıkladı: “Günde 28 gram…”

"DAHA FAZLA YERKEN DAHA AZ KALORİ ALMANIN YÖNTEMİ"

Daha fazla yemek ve daha az kalori tüketmek için başka bir stratejidir. Baklagiller, meyveler, sebzeler ve tam tahıllar gibi gıdalarda bulunan bir tür karbonhidrat olan lif tüketmek, bu çözümlerin başında geliyor.

Lif, sağlıklı kilo kaybını desteklemek için yemekten sonra sizi tok tutabilen sindirimi yavaşlatır. Aynı zamanda, sağlıklı bir kilo ve daha düşük hastalık riski gibi faydalar sağlayan bağırsak mikrobiyomu olarak bilinen sindirim sistemindeki faydalı bakterileri de besler.

Diyetisyen Bianca Tamburello'ya göre yüksek lifli yemekler ve atıştırmalıklar arasında yulaf ezmesi, baklagiller, kuruyemiş gibi yer alıyor. Uzmanlar, yetişkinlerin günde 28 gram lif tüketmesini önerir.

Diyetisyen Jaclyn London daha önce Insider'a verdiği demeçte, yaygın bir diyet hatasının, kilo vermek için yiyecekleri kısıtlamaya odaklanmak olduğunu, bunun da sizi aç bırakarak planınıza bağlı kalma olasılığını azaltabileceğini belirtiyor.