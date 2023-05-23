Brokoli diyeti hem zayıflatıyor hem böbrekleri temizliyor

"B1 GRUBU VİTAMİNLERİ, C VİTAMİNİ BAKIMINDAN ZENGİN"

"Peki, bu brokoli diyeti zayıflatıyor mu?" diyen Alyamaç, "Evet, zayıflatıyor. Yaklaşık bir hafta önerdiğim ve en az üç gün ara verilmesini daha çok önereceğim brokoli diyeti, şu şekilde gidebilir. Sabahları yumurta ihtiyacımızı karşılayarak haşlanmış püre halinde ve parçacıklı olarak çorba halinde tüketebileceğimiz brokoli diyetiyle kısa süreli detoks etkisi oluşturabiliriz.