Bu besin ömrü uzatıyor!

Somon, gezegendeki en besleyici yiyeceklerden biri. Bu popüler yağlı balık, oldukça besleyici içerikler ile yüklü ve bu sayede çeşitli hastalıklar için risk faktörlerini azaltabilir. Üstelik hem lezzetli hem de yoğun besleyici içeriği sayesinde eşsiz bir sağlık bombasına dönüşüyor. Mutlaka beslenme düzeninize eklemeniz gereken bu besin sayesinde aradığınız etkileri bir arada bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.07.2021 09:39 ABONE OL PAYLAŞ

Sıklıkla düşük bağışıklık sisteminden yakınıyorsanız aslında çözümü ilaçlarda değil beslenmede bulabilirsiniz. Somon ise bu besinlerin başında geliyor. Yoğun içeriği sayesinde hemen her yaştan insanın sağlığında büyük etkiler yaratıyor. İşte somonun 11 şaşırtıcı faydası…

ZENGİN OMEGA-3 KAYNAĞI Somon, uzun zincirli omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA'nın en iyi kaynaklarından biridir. 100 gram çiftlik somonu porsiyonunda 2.3 gram omega-3 yağ asitleri bulunurken, aynı somon balığı porsiyonu 2.6 gram. Diğer yağların çoğundan farklı olarak, omega-3 yağları "temel" olarak kabul edilir ve vücudunuz bu yağ asidini üretemediği için dışarıdan almanız gerekir. Omega-3 yağ asitlerinin önerilen günlük alımı olmamasına rağmen, birçok sağlık kuruluşu sağlıklı yetişkinlerin günde minimum 250-500 mg kombine EPA ve DHA almasını öneriyor. EPA ve DHA, iltihabı azaltmak, kan basıncını düşürmek, kanser riskini azaltmak ve atardamarlarınızı çevreleyen hücrelerin işlevini iyileştirmek gibi çeşitli sağlık yararları ile tanınıyor. Ne kadar balık yemeniz gerektiğine gelince, haftada en az iki porsiyon somon tüketmek, omega-3 yağ asidi ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olabilir. KALİTELİ PROTEİN KAYNAĞI Somon, yüksek kaliteli protein açısından zengindir. Omega-3 yağları gibi, protein de diyetinizden almanız gereken temel bir besindir. Protein, yaralanma sonrasında vücudunuzun iyileşmesine yardımcı olmak, kemik sağlığını korumak ve kilo kaybı ve yaşlanma sürecinde kas kütlesini korumak dahil olmak üzere vücutta bir dizi önemli rol oynar.

YÜKSEK B VİTAMİNİ Somon mükemmel bir B vitamini kaynağıdır. Bu vitaminler, yediğiniz yiyecekleri enerjiye dönüştürmek, DNA oluşturmak ve onarmak ve kalp hastalığına yol açabilecek iltihabı azaltmak dahil olmak üzere vücudunuzdaki birçok önemli süreçte yer alır.Araştırmalar, tüm B vitaminlerinin beyninizin ve sinir sisteminizin optimal işleyişini sürdürmek için birlikte çalıştığını göstermiştir. İYİ BİR POTASYUM KAYNAĞI Somon potasyumda oldukça yüksektir. Aslında somon, potasyumun %10'unu sağlayan eşdeğer miktardaki muzdan daha fazla potasyum içerir. Potasyum kan basıncınızı kontrol etmenize yardımcı olur. Ayrıca inme riskinizi de azaltır. 31 çalışmanın geniş bir analizi, potasyum takviyesinin, özellikle yüksek sodyumlu bir diyete eklendiğinde kan basıncını önemli ölçüde azalttığını buldu. Potasyumun kan basıncını düşürmenin yollarından biri aşırı su tutulmasını önlemektir. Bir çalışma, potasyumun kısıtlanmasının normal kan basıncına sahip sağlıklı kişilerde su tutma ve kan basıncında artışa yol açtığını buldu.

KALİTELİ SELENYUM İÇERİĞİ Selenyum toprakta ve bazı gıdalarda bulunan bir mineraldir. Bir eser mineral olarak kabul edilir, yani vücudunuzun sadece çok az miktarda ihtiyacı vardır. Bununla birlikte, diyetinizde yeterince selenyum almak önemlidir. Araştırmalar selenyumun kemik sağlığını korumaya yardımcı olduğunu, otoimmün tiroid hastalığı olan kişilerde tiroid antikorlarını azalttığını ve kanser riskini azaltabileceğini göstermiştir 100 gram somon, selenyumun günlük ihtiyacının %59-67'sini sağlar. Somon ve diğer yüksek selenyumlu deniz ürünleri tüketmenin, diyetleri bu mineral açısından düşük olan kişilerde kandaki selenyum seviyelerini iyileştirdiği gösterilmiştir. BİR ANTİOKSİDAN OLAN ASTAKSANTİN Astaksantin, birkaç güçlü sağlık etkisi ile bilinen bir bileşiktir. Karotenoid antioksidan ailesinin bir üyesi olan astaksantin, somona kırmızı pigmentini verir. Astaksantin, LDL ("kötü") kolesterolün oksidasyonunu azaltarak ve HDL ("iyi") kolesterolü artırarak kalp hastalığı riskini düşürdüğü ispatlandı. Bir çalışma, günlük 3,6 mg astaksantin'in, kalp hastalığı riskini potansiyel olarak azaltabilecek LDL kolesterolün oksidasyonunu azaltmak için yeterli olduğunu buldu. Ek olarak, astaksantinin beyni ve sinir sistemini iltihaplanmadan korumak için somonun omega-3 yağ asitleri ile birlikte çalıştığına inanılmaktadır. Dahası, astaksantin cilt hasarını önlemeye ve daha genç görünmenize bile yardımcı olabilir.

KALP HASTALIĞI RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR Düzenli olarak somon yemek, kalp hastalığına karşı korunmaya yardımcı oluyor. Bu durum, büyük ölçüde somonun kandaki omega-3'leri artırma yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Birçok insanın kanında omega-3'lere bağlı olarak çok fazla omega-6 yağ asidi bulunur. Araştırmalar, bu iki yağ asidinin dengesi bozulduğunda kalp hastalığı riskinin arttığını gösteriyor. Sağlıklı erkek ve kadınlar üzerinde yapılan dört haftalık bir çalışmada, haftada iki porsiyon çiftlik somonu tüketmek, kandaki omega-3 seviyelerini %8-9 artırdı ve omega-6 seviyelerini düşürdü. Ayrıca, somon balığı ve diğer yağlı balıkları tüketmenin, balık yağı takviyelerinden daha fazla trigliseritleri düşürdüğü ve omega-3 yağ düzeylerini yükselttiği bulunmuştur. KİLO KONTROLÜ SAĞLIYOR Somonu sık sık tüketmek kilo vermenize ve sağlıksız yağ birikimini engellemeye yardımcı olabilir. Diğer yüksek proteinli gıdalar gibi iştahı kontrol eden ve tok hissetmenizi sağlayan hormonları düzenlemeye yardımcı olur. Ek olarak, somon gibi protein açısından zengin yiyecekleri yedikten sonra metabolizma hızınız diğer yiyeceklere kıyasla daha fazla artar. Araştırmalar, somon ve diğer yağlı balıklardaki omega-3 yağlarının kilo kaybını teşvik edebileceğini ve aşırı kilolu kişilerde göbek yağını azaltabileceğini düşündürmektedir. Karaciğer yağlanması hastalığı olan çocuklarda yapılan bir araştırma, somonda bulunan ana omega-3 olan DHA ile takviyenin, bir plaseboya kıyasla karaciğer yağında ve karın yağında önemli ölçüde daha fazla azalmaya yol açtığını buldu. Ayrıca somonun kalorisi oldukça düşüktür. 100 gramlık bir çiftlik somonu porsiyonu sadece 206 kaloriye sahiptir ve yabani somon balığı 182 kalori ile daha düşük kalori içeriğine sahiptir.

İLTİHAPLANMAYI ÖNLÜYOR Somon, iltihaplanmaya karşı güçlü bir silah olabilir. Birçok uzman, iltihaplanmanın kalp hastalığı, diyabet ve kanser dahil olmak üzere çoğu kronik hastalığın temel nedeni olduğuna inanmaktadır. Birkaç çalışma, daha fazla somon yemenin, bu ve diğer hastalıklar için risk altındaki kişilerde iltihaplanma belirteçlerini azaltmaya yardımcı olduğunu bulmuştur. Orta yaşlı ve yaşlı Çinli kadınlar üzerinde yapılan sekiz haftalık bir çalışmada, günde 80 gram somon ve diğer yağlı balıkların tüketilmesi sonucunda iltihaplanma belirtilerinin çok daha azaldığını tespit etti.