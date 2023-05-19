Bu besini yiyen kişilerin göbek yağları alev alev yanıyor! Tığ gibi incelmek için haftada 2 kez...

Beslenme rutininize ekleyebileceğiniz birkaç besin metabolizma hızınızı da artırarak yağ yakım sürecini kolaylaştırabilir, bu sayede bölgesel yağlanma sorunuyla daha kolay mücadele etmenizi sağlar. İşte o besinler…

Proteinler: Proteinler, vücut için temel yapı taşlarıdır ve sindirimi daha uzun süren bir makro besin türüdür. Protein tüketimi metabolizmayı artırır ve tokluk hissini uzatır. Balık, tavuk, hindi, yumurta, süt ürünleri, kinoa, mercimek gibi protein kaynaklarını tüketmek yağ yakımını destekler.

Yeşil Yapraklı Sebzeler: Ispanak, pazı, brokoli, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, düşük kalorili olmalarının yanı sıra yüksek lif içeriğiyle tokluk hissi sağlar. Aynı zamanda vitamin ve mineral bakımından da zengindirler.