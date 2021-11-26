Bu diyet başka! 2 günde 5 kilo zayıflatıyor: İşte İngiliz diyetinin sırları

İngiliz diyetinin kilit noktası; protein ağırlıklı olması. Bu sayede tokluk hissini artırarak uzun süre boyunca vücudunuza yağ yakabilme fırsatı tanıyor. Fakat aynı zamanda ilk iki gün boyunca detoks yapmaya odaklı olan İngiliz diyeti, sadece sıvı beslenmeye yönlendiriyor. Öncelikle uzmanınıza danışarak karar verdiğiniz bu diyet ile kısa sürede kilo verebilirsiniz. Fakat buna karar vermeden önce vücut yapınızın bu diyete uygun olup olmadığına dair bir uzman görüşü almanız önemlidir.

Sağlıklı yiyeceklerin baz alındığı bu diyette, öncelikle vücudu temizlemek için adımlar atılıyor. İlk iki gün ayran, domates suyu, bolca su ve süt gibi içecekleri tüketmeniz gerekiyor. Fakat buradaki en önemli detay; bu ilk iki günde katı olarak yalnızca iki dilim kepekli ekmeğin serbest olması. Diyetin devamında ise 2 gün sebze 2 gün protein yeme düzeni oturtularak toplamda 20 gün boyunca uygulanması gerekiyor.