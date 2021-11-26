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Bu diyet başka! 2 günde 5 kilo zayıflatıyor: İşte İngiliz diyetinin sırları

Son günlerde ismini sıklıkla duyduğumuz İngiliz diyeti, özellikle vücuttaki hem yağa hem de ödeme odaklanarak kısa sürede kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Fakat buradaki en önemli nokta; 20 gün boyunca uygulanan bu diyetin, sıklıkla uygulanmaması gerektiğidir. Özellikle bu diyeti yaptıktan sonra en az 6 ay beklenmesi gerektiği dile getiriliyor.

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Giriş Tarihi: 26.11.2021 10:06
Bu diyet başka! 2 günde 5 kilo zayıflatıyor: İşte İngiliz diyetinin sırları

İngiliz diyetinin kilit noktası; protein ağırlıklı olması. Bu sayede tokluk hissini artırarak uzun süre boyunca vücudunuza yağ yakabilme fırsatı tanıyor. Fakat aynı zamanda ilk iki gün boyunca detoks yapmaya odaklı olan İngiliz diyeti, sadece sıvı beslenmeye yönlendiriyor. Öncelikle uzmanınıza danışarak karar verdiğiniz bu diyet ile kısa sürede kilo verebilirsiniz. Fakat buna karar vermeden önce vücut yapınızın bu diyete uygun olup olmadığına dair bir uzman görüşü almanız önemlidir.

Sağlıklı yiyeceklerin baz alındığı bu diyette, öncelikle vücudu temizlemek için adımlar atılıyor. İlk iki gün ayran, domates suyu, bolca su ve süt gibi içecekleri tüketmeniz gerekiyor. Fakat buradaki en önemli detay; bu ilk iki günde katı olarak yalnızca iki dilim kepekli ekmeğin serbest olması. Diyetin devamında ise 2 gün sebze 2 gün protein yeme düzeni oturtularak toplamda 20 gün boyunca uygulanması gerekiyor.

ÖRNEK DİYET LİSTESİ

PROTEİN GÜNÜ:

Kahvaltı: 1 dilim az tereyağlı kepekli ekmek, 1-2 tane haşlanmış yumurta, yağsız peynir ve 1 bardak şekersiz çay veya kahve.

Öğle: 1 dilim kepekli ekmek, ızgara balık veya tavuk eti.

Ara öğünlerde: Süt, ayran, çay ya da kahve.

Akşam: 1 dilim kepekli ekmek, tavuk eti ya da kırmızı et, yağsız yoğurt.

MEYVE-SEBZE GÜNÜ:

Kahvaltı: 2 portakal, 2 elma veya 2 ananas.

Öğle: Türlü türlü sebzelerden yapılmış çorba, bol yeşillikli salata.

Ara öğünlerde: 2 tane meyve.

Akşam: Haşlanmış lahana, havuç, kereviz veya pancar ve yeşillikli salata

YAĞ YAKAN VE ÖDEM ATAN İNGİLTERE ÇAYI

Bu çay, yeşil çayın yağ yakıcı özelliğini ve sütün protein desteğini bir araya getirerek eşsiz bir diyet içeceği haline geliyor. Günde bir fincan içerek diyetinizi hızlandırabilirsiniz.

  • Bir bardak suyun içine 1 çorba kaşığı yeşil çay koyup kaynatın.
  • Kaynatıldıktan sonra 5 dakika demlenmesine izin verip aynı miktarda süt ekleyin.
  • Karışımı karıştırdıktan sonra rengi koyulaşan içeceği, ılımasını bekledikten sonra içebilirsiniz.
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