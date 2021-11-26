Bu diyet başka! 2 günde 5 kilo zayıflatıyor: İşte İngiliz diyetinin sırları

İngiliz diyetinin kilit noktası; protein ağırlıklı olması. Bu sayede tokluk hissini artırarak uzun süre boyunca vücudunuza yağ yakabilme fırsatı tanıyor. Fakat aynı zamanda ilk iki gün boyunca detoks yapmaya odaklı olan İngiliz diyeti, sadece sıvı beslenmeye yönlendiriyor. Öncelikle uzmanınıza danışarak karar verdiğiniz bu diyet ile kısa sürede kilo verebilirsiniz. Fakat buna karar vermeden önce vücut yapınızın bu diyete uygun olup olmadığına dair bir uzman görüşü almanız önemlidir.
Sağlıklı yiyeceklerin baz alındığı bu diyette, öncelikle vücudu temizlemek için adımlar atılıyor. İlk iki gün ayran, domates suyu, bolca su ve süt gibi içecekleri tüketmeniz gerekiyor. Fakat buradaki en önemli detay; bu ilk iki günde katı olarak yalnızca iki dilim kepekli ekmeğin serbest olması. Diyetin devamında ise 2 gün sebze 2 gün protein yeme düzeni oturtularak toplamda 20 gün boyunca uygulanması gerekiyor.
ÖRNEK DİYET LİSTESİ
PROTEİN GÜNÜ:
Kahvaltı: 1 dilim az tereyağlı kepekli ekmek, 1-2 tane haşlanmış yumurta, yağsız peynir ve 1 bardak şekersiz çay veya kahve.
Öğle: 1 dilim kepekli ekmek, ızgara balık veya tavuk eti.
Ara öğünlerde: Süt, ayran, çay ya da kahve.
Akşam: 1 dilim kepekli ekmek, tavuk eti ya da kırmızı et, yağsız yoğurt.
MEYVE-SEBZE GÜNÜ:
Kahvaltı: 2 portakal, 2 elma veya 2 ananas.
Öğle: Türlü türlü sebzelerden yapılmış çorba, bol yeşillikli salata.
Ara öğünlerde: 2 tane meyve.
Akşam: Haşlanmış lahana, havuç, kereviz veya pancar ve yeşillikli salata
YAĞ YAKAN VE ÖDEM ATAN İNGİLTERE ÇAYI
Bu çay, yeşil çayın yağ yakıcı özelliğini ve sütün protein desteğini bir araya getirerek eşsiz bir diyet içeceği haline geliyor. Günde bir fincan içerek diyetinizi hızlandırabilirsiniz.