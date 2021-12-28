Bu diyet bir haftada yağları yakıyor! İşte yaşamınızı değiştiren o beslenme düzeni

Aralıklı oruç, ilk haftada büyük bir yaşam stili değişikliği olması nedeniyle farklı etkiler ortaya çıkarabilir. Bu nedenle bu diyeti uygularken karşılaşabileceğiniz zorlukları ve etkileri bilmek, en doğru adımları atmanızı da sağlar. İşte bu diyeti uygularken yaşayabileceğiniz birbirinden farklı etkiler…

YENİLECEK GIDALAR KONUSUNDA KAFA KARIŞIKLIĞI

Diyet yapmak, özellikle hangi besinlerin yenmesi konusunda çeşitli kafa karışıklıklarına neden olabilir. Aralıklı oruç diyetinde en önemli kafa karışıklığı ise "aç hissetme" endişesidir. Fakat bu diyet tarzı, aslında bir yaşam tarzı değişikliği olması nedeniyle bir süre alışkanlık evresine izin vermek gerekir. Bu diyette herhangi bir besin grubunda kısıtlama yapmanız gerekmez. Aralıklı oruç yöntemi daha çok bir yaşam tarzı değişikliği olması nedeniyle daha çok saatler arasında değişiklik yapmak önemlidir.

AÇLIK HİSSİ YORUCU OLABİLİR





Aralıklı oruç diyeti; 16:8 veya 10:14 sistemi ile işler. 8 saat yedikten sonra 16 saat aç kalmak veya 10 saat yedikten sonra 14 saat aç kalmak alternatiflerine sahip olan bu diyet şekli, istediğiniz her an yemek yemeyi kısıtlaması nedeniyle aç hissetmenize de neden olabilir. Bu yeni yeme düzeni nedeniyle vücudunuzun kafası karışabilir ve uyum sağlaması için zaman ihtiyacı ortaya çıkabilir. Ancak ilk haftada istikrarlı bir şekilde devam ederseniz ilk haftanın sonunda başarılı bir diyet düzeni oluşturabilir ve yeme düzeninizi yönetebilir hale gelebilirsiniz.

YEMEK YEMEYİ UNUTABİLİRSİNİZ

Yeni bir yaşam tarzına uyum sağlamak zaman alsa da gün boyu yemek yemeye alıştıktan sonra kalori alımını belirli bir süre sınırlamak kafa karıştırıcı hale gelebilir. Kısıtlanan kaloriye alıştıktan sonra yemek yemeyi unutmakla sonuçlanan bir durum ortaya çıkabilir. Bu durum kilo vermek için iyiymiş gibi görünse de aslında aniden fazla aç hissetmekle sonuçlanarak yüksek kalorili yiyecekler tüketmeye neden olabilir. Bu nedenle düzenli saat aralıklarında öğünleri atlamamak da bu diyet sisteminin önemli parçalarından biri.

UYKUDA ZORLUK ÇEKMEYE NEDEN OLABİLİR





İlk haftalarda yaşanan yeme ve yememe saatlerinin değişimi uyku düzeninin de değişmesine neden olabilir. Gece saatlerinde aç hissetmeye neden olabilecek bu durum, uykusuzluk sorununu da beraberinde getirebilir. Fakat alıştığınız birkaç gün içerisinde bu sorun da ortadan kalkacaktır.

DAHA DÜZENLİ BİR BESLENME SİSTEMİNE ALIŞMANIZI SAĞLAR

Aralıklı oruç, yemek yemeyi daha planlı bir sistem haline getirmesi sayesinde trans ve doymuş yağ, rafine şeker ve karbonhidrat içeriklerinden de daha kolay kopmanızı sağlar. Böylece sadece yediğiniz saat aralıklarına değil, bu zaman dilimi içerisinde neler yediğiniz konusu da en doğru beslenmeye ulaşmanızı kolaylaştırır.

