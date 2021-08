Bu hastalığı olanlar sakatat tüketmesin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Havva Kılınç, bayramda beslenme hakkında bilgi verdi. Sağlıklı bireylerin bile dikkatli beslenmediği takdirde sindirim problemleri, midede şişkinlik, ağrı, kabızlık, kalp çarpıntısı ve tansiyon yükselmesi gibi sağlık problemleriyle karşılaşabileceğini anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Havva Kılınç, "Öncelikle yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluk yaratır. Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. Et 24 saat dinlendirildikten sonra tüketilmelidir" diye konuştu.

"ETİN ÜZERİNDEKİ BÜTÜN GÖRÜNÜR YAĞLAR TEMİZLENMELİ"

Etlerin büyük parçalar şeklinde değil kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılıp tek pişirimlik miktarlara bölünüp buzdolabı poşetlerine koyularak buzdolaplarının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanması gerektiğini ifade eden Havva Kılınç, "Buzdolabında eksi 2 santigrat derecede 1-2 hafta, derin dondurucuda ise eksi 18 santigrat derecede daha uzun süre etler saklanabilmekte. Etin dokuları arasında göremediğimiz yağlar vardır, bu yüzden bütün görünür yağlar temizlenmeli. Pişirirken içerisine kuyruk yağı, iç yağ eklemek gibi sıklıkla yapılan hatalardan başta kalp hastaları olmak üzere herkes kaçınmalı, etler hiçbir ekstra yağ eklenmeden kendi suyunda kısık ateşte kavurma, haşlama veya ızgara yöntemlerinden birisiyle pişirilmelidir." diye ifade etti.

"ETİN YANINDA SEBZE, TAM TAHILLI EKMEK, PROBİYOTİK YOĞURT TÜKETİN"

Sakatatların kolesterol ve doymuş yağ yönünden oldukça zengin olduğuna dikkat çeken Dyt. Havva Kılınç tüketim konusunda şu uyarılarda bulundu:

"Özellikle kolesterol ve kalp hastalarının tüketmemeleri gerekir. Et sindirimi oldukça zor bir besindir, fazla miktarda tüketmek sindirim güçlüğü, mide ağrısı, kabızlık gibi problemlere neden olabilir. O yüzden et tüketimini öğle öğününde yapıp akşam öğününü biraz daha hafif geçirmek sizin için daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Ayrıca, etin yanında sindirim sisteminizin çalışmasına yardımcı olacak yüksek lif içeriğine sahip sebze, tam tahıllı ekmek, probiyotik yoğurt gibi besinleri tercih etmeniz hem besin çeşitliliğini sağlayacak hem de bu problemlerle karşılaşmamak için yardımcınız olacaktır. Kırmızı et; iyi kalite hayvansal proteinin yanı sıra, demir, çinko, fosfor, magnezyum mineralleri ile B12, B6, B1 ve A vitaminlerini içermektedir. C vitamini içermediği için sebze, salata gibi C vitamini içeriği yüksek besinlerle tüketilmesi, demir emilimini de artırması nedeniyle daha yararlı olacaktır. Baklava başta olmak üzere yüksek miktarda yağ ve şeker içeren şerbetli-hamurlu tatlılar yerine, sütlü veya meyveli tatlıları tercih etmeniz daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Düzenli bir sindirim sistemi ve metabolizmayı canlandırmak için yapmanız gereken en önemli şey su içmektir. Özellikle sıcak yaz günlerine denk gelen bayram süresince de minimum 2-2,5 litre (10-12 bardak) su içtiğinizden emin olun."