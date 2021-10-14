Bu ikiliye dikkat: Bir arada tüketmeyin!

Fırından yeni çıkmış sıcak poğaçalar ve simitler sabah saatleri için birçok kişinin ilk tercihlerinden biridir. Peki bu fırın ürünlerini her gün tüketmenin sağlığınızı tehdit edecek birçok soruna yol açtığını biliyor musunuz? Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 14.10.2021 12:46 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 12:58

POĞAÇALARDAKİ TRANS YAĞ ASİTLERİ DEPRESYONA KADAR BİRÇOK HASTALIĞA SEBEP OLUYOR! Dışarıdan alınan bu besinler genellikle kalp sağlığı için en zararlı yağ çeşidi olan margarin ile yapılır. Margarinin içeriğindeki trans yağ asitleri insan sağlığının en büyük düşmanlarından biridir. Trans yağlar hücre zarlarının yapısını bozar, kalp ve damar hastalıklarına neden olur, kalp krizi ve ölüm riskini artırır. Yapılan son çalışmalara göre trans yağ asitlerinin depresyon riskini artırırken Alzheimer hastalığına sebep olduğu bulunmuştur. Trans yağ asitleri, doymuş yağlara göre (tereyağı, kuyruk yağı, kırmızı et gibi hayvansal kaynaklar vb.) vücutta çok daha fazla hasara neden olmaktadır.

EN TEHLİKELİ İKİLİ: POĞAÇA & MEYVE SUYU! Kahvaltıyı geçiştirmek için tercih edilen poğaça ve hazır meyve suyu ikilisi hem obeziteye hem de birçok hastalığa davetiye çıkartıyor. Poğaçaların 1 adeti 400 kalori kadar enerji içerebilirken, hazır meyve sularının küçük bir kutusunda yaklaşık 6 çay kaşığı beyaz şeker oluyor. Her gün kahvaltıyı geçiştirmek için tüketilen poğaça ve hazır meyve suyu, 2 ayda fazladan 2.7 kilogram olarak vücutta depo ediliyor. Fazla şeker ve kalori alımına bağlı olarak karaciğer yağlanması, kalp ve damar hastalıkları, obezite, kanser, yüksek kolesterol ve tip-2 diyabet gibi hastalıkların riski artıyor.

ZAMANIM YOK DEMEYİN! Zamanım yok deyip, fırın sırasında beklediğiniz beş dakikayı evde çok pratik sağlıklı bir kahvaltı hazırlamak için kullanabilirsiniz. Taşınabilir küçük bir kaba haşlanmış yumurtayı, peyniri, zeytini, domatesi, salatalığı ve tam buğday dilim ekmeği ekleyip dışarı çıkabilirsiniz. Bana bunu da hazırlaması zor gelir diyenler için; küçük bir cam kavanoza yoğurt, yulaf ezmesi, dilimlenmiş muz, üzerine badem veya ceviz ekleyip hazırlaması sadece birkaç dakika süren uzun süre tok tutan sağlıklı ve dengeli bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz.