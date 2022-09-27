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Bu tarif hiçbir yerde yok! Vücuttaki yağı silip süpüren o karışım: Uyanır uyanmaz bir bardak...

Metabolizmanızı hızlandıran en önemli şey; nasıl bir beslenme sistemine sahip olduğunuzla ilişkili. Aynı zamanda bağırsak sağlığınızı iyileştirerek bu süreçte hem daha sağlıklı bir bedene hem de kilo kontrolünü sağlamış fit bir vücuda kavuşabilirsiniz. Peki bunun için en etkili karışımın ne olduğunu biliyor musunuz?

Giriş Tarihi: 27.09.2022 13:40
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Bu tarif hiçbir yerde yok! Vücuttaki yağı silip süpüren o karışım: Uyanır uyanmaz bir bardak...

Yeşil yapraklı sebzelerin en geniş vitamin ve mineral değerlerine sahip olduğu, uzun zamandır biliniyor. Aynı zamanda bağırsak sağlığınız için de vazgeçilemezlerden biri olan bu sebzeleri doğru meyve ve tohumlarla bir araya getirdiğinizde mikrobiyata yapısına destek verebilir. İşte bağırsak sağlığı için vitamin patlaması yeşil smoothie…

🥬 1 demet kişniş

Antioksidan, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip polifenoller açısından zengindir. "Kötü" LDL'yi azaltarak optimal kolesterol seviyelerinin korunmasına yardımcı olur. K vitamini ve beta-karoten ile paketlenmiş, B vitaminleri, kalsiyum ve hatta demir içerir.

🌿 5 yaprak marul

Folik asit, beta-karoten, K vitamini açısından zengindir.

🥬 2-3 avuç ıspanak

Folik asit, beta-karoten, C vitamini ile paketlenmiş, E vitamini, potasyum, magnezyum, kalsiyum, demir içerir.

🌱 2 yemek kaşığı keten tohumu (ıslanmış).

Değerli bir Omega-3 kaynağı! Doğal bir fitoöstrojen kaynağı olan çoklu doymamış yağ asitlerinin yüksek içeriği. B vitaminleri, özellikle B1, bakır, selenyum, çinko, demir, kalsiyum açısından zengindir.

🍏 1 elma.

Harika bir pektin kaynağı, antioksidan özelliklere sahip kuersetin içerir.

🍓 2 avuç çilek

Antioksidan aktiviteye, anti-inflamatuar özelliklere, mükemmel bir C vitamini kaynağına sahip polifenoller içerir.

💧 İstenilen kıvam için 1 su bardağı su.

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