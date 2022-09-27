Bu tarif hiçbir yerde yok! Vücuttaki yağı silip süpüren o karışım: Uyanır uyanmaz bir bardak...

Yeşil yapraklı sebzelerin en geniş vitamin ve mineral değerlerine sahip olduğu, uzun zamandır biliniyor. Aynı zamanda bağırsak sağlığınız için de vazgeçilemezlerden biri olan bu sebzeleri doğru meyve ve tohumlarla bir araya getirdiğinizde mikrobiyata yapısına destek verebilir. İşte bağırsak sağlığı için vitamin patlaması yeşil smoothie…