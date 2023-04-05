Bu vitamin bağışıklığı güçlendiriyor! Kronik hastalık riskini sıfırlıyor

"ÇİNKO EKSİKLİĞİ ENFEKSİYON DİRENCİNİ AZALTIR"

Dünyada yaklaşık 2 milyar insanı etkileyen çinko eksikliğine de değinen Diyetisyen Erden "Çinko eksikliği veya fazlalığı, bağışıklık hücrelerinin sayı ve aktivitelerinde ciddi problemlere neden olabilir. Çinko eksikliği durumunda enfeksiyonlara karşı direnç azalır. Kırmızı et ve istiridye zengin çinko kaynaklarıdır" dedi. Selenyum mineralinin, vücudun gelişiminde ve bağışıklık tepkilerindeki önemine işaret eden Diyetisyen Erden "Selenyum desteği, T hücrelerinin çoğalması, doğal öldürücü hücre aktivitesi ve doğuştan gelen bağışıklık fonksiyonları üzerinde oldukça önemli etkiye sahiptir. Diyetteki selenyum kaynakları; tahıllar, sebzeler, deniz ürünleri, et, süt ürünleri ve fındık gibi besinlerdir" diye konuştu. Yine selenyum takviyesinin solunum problemleri olan hastalarda etkili olduğunu, ayrıca kanser tedavisi esnasında bağışıklık sistemini desteklemek için kullanılabileceğini ifade etti. Diyetisyen Erden probiyotik bakterilerin, bağışıklık sisteminksiyonlarını düzenlediğinin altını çizerek probiyotiklerin, otoimmün ve inflamatuar hastalıkların tedavisinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.