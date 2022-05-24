Bu yemekleri gece yediğinizde kilo almıyorsunuz! İşte gece yiyebileceğiniz 4 yemek…

Bilim adamları ve doktorlar akşamları yemek yemenin hem yararlı hem de gerekli olduğunu öne sürdüler. Ancak mide ağırlığını, kötü uykuyu ve kilo alımını önlemek için akşam yemeğiniz için ürünleri doğru seçmeniz önemlidir. Ayrıca makul porsiyon boyutlarında tüketmeyi unutmayın.
YUMURTA
Yumurta, esansiyel amino asitler içeren tam bir protein kaynağıdır. Hızlı bir şekilde tok hissetmenizi sağlar. En iyi seçim ise haşlanmış yumurtadır. Omletler ve çırpılmış yumurtalar da iyi bir akşam yemeği seçeneğidir, ancak bunları minimum miktarda yağ ile pişirirseniz.
PEYNİR VE ÜZÜM
Peynirin küçük bir kısmı sadece 100 kaloridir. Fakat size önemli ölçüde triptofan, protein ve kazein formunda çok fazla fayda sağlayacaktır. Özellikle kazein, uyumadan önce alındığında daha tok hissetmenize yardımcı olabilir. Aynı zamanda kas sağlığına iyi gelir.
HUMUS
Bu yemeğin temeli nohuttur. B6 vitamini açısından oldukça zengindirler. Aynı zamanda serotonin sentezi için çok önemlidir.
BALIK
Gece geç saatlerde yemek yiyenler için yağlı balıkları tercih etmek daha iyidir. Örneğin, besin açısından zengin morina veya pisi balığı seçebilirsiniz. İçerdiği omega-3 yağ asitleri ve yağları parçalama kabiliyeti ile ünlüdür. Aynı zamanda balıktaki protein de metabolizma için oldukça iyidir.