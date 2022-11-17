Demir eksikliğinin çözümü bu besinde! Kısa sürede demir eksikliğini gideriyor

Tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır. Toprak ve kumundan arındırılmasına dikkat edilmelidir. Vitamin kaybını önlemek adına metal bıçaklar yerine bambu bıçaklarla doğranmalıdır. Ispanağın hazırlanmasında parçalara ayırırken el ile de koparabilirsiniz. Çok küçük parçalara ayrılmamalıdır ve pişirirken sağlıklı pişirme yöntemleri kullanılmalıdır. Uzun süre suda beklemesi de suda eriyen vitaminlerin kaybını arttıracağından dikkat edilmelidir. İçeriğindeki nitrit ısı ile nitrata dönüştüğünden, ıspanak tekrar ısıtılıp tüketilmemelidir. Pişirdiğiniz zaman tüketmenizde fayda var.

Ne kadar tüketilmesi gerektiğine değinecek olursak, ıspanağında içerisinde oksalat bulunduğundan özellikle safra kesesi hastaları ve böbrek hastaları ıspanak tüketirken porsiyonuna dikkat etmelidir. Oksalatlar kanda fazla düzeyde olduğu zaman bazı sağlık problemlerine yol açabilmektedir.

Oksalik asitten dolayı eklemle alakalı bir probleminiz varsa ıspanak tüketmenizi önermemekteyim. Gut hastaları ve böbrek taşı olan hastalar ıspanak tüketimini sınırlamalıdır. Çünkü içerisinde doğal olarak bulunan pürin ürik aside dönüşerek vücutta ürik asit birikimine neden olur. Ürik asit birikimi de böbrek taşı oluşumuna neden olur.