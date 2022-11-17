Demir eksikliğinin çözümü bu besinde! Kısa sürede demir eksikliğini gideriyor

100 gram ıspanak; 23 kcal, 1,4 gram karbonhidrat, 2,5 gram protein ve 2,3 gram lif içermektedir. İçerdiği karbonhidratın büyük bir kısmını diyet lifi yani posa oluşturmaktadır. Diyet lifi sayesinde bağırsak sağlığı üzerinde olumlu etkisi vardır ve kabızlığı önler. Ayrıca kalsiyum, demir, folik asit, C vitamini ve K vitamininden zengin bir besindir.
İçeriğindeki vitaminlerin, minerallerin ve antioksidanın görevlerine bakılacak olursa; Demir sayesinde kansızlığın önlenmesine yardımcıdır. Folik asitten zengin olmasıyla hamileler mutlaka beslenmelerine ıspanak eklemelidir. Folik asit bebeğin zeka gelişimi açısında önemli bir bileşendir. Ayrıca bebeklerdeki spina bifida oluşum riskini azaltır. Fetüs için hayati bir önem taşır. Ispanaktaki C vitamini bağışıklığın güçlenmesine katkı sağlar. İçeriğindeki K vitamini, kalsiyum ve magnezyum kemik gelişimine destek olur.
Ispanak içeriğindeki karotenoid sayesinde güçlü bir antioksidan kaynağı olarak serbest radikallerin etkisini azaltarak vücudun bağışıklığını güçlendirir ve kansere karşı koruyucudur. Ispanaktaki A vitamininin göz sağlığı üzerinde olumlu etkisi vardır. Ayrıca tansiyonun düşmesine yardımcı olur. Ispanak tüketiminde seçimi de oldukça önemlidir. Satın alırken yapraklarının koyu yeşil olmasına ve üzerinde sarı beneklerin olmamasına dikkat edilmelidir. Yapraklar taze ve diri gözükmelidir.
Tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır. Toprak ve kumundan arındırılmasına dikkat edilmelidir. Vitamin kaybını önlemek adına metal bıçaklar yerine bambu bıçaklarla doğranmalıdır. Ispanağın hazırlanmasında parçalara ayırırken el ile de koparabilirsiniz. Çok küçük parçalara ayrılmamalıdır ve pişirirken sağlıklı pişirme yöntemleri kullanılmalıdır. Uzun süre suda beklemesi de suda eriyen vitaminlerin kaybını arttıracağından dikkat edilmelidir. İçeriğindeki nitrit ısı ile nitrata dönüştüğünden, ıspanak tekrar ısıtılıp tüketilmemelidir. Pişirdiğiniz zaman tüketmenizde fayda var.
Ne kadar tüketilmesi gerektiğine değinecek olursak, ıspanağında içerisinde oksalat bulunduğundan özellikle safra kesesi hastaları ve böbrek hastaları ıspanak tüketirken porsiyonuna dikkat etmelidir. Oksalatlar kanda fazla düzeyde olduğu zaman bazı sağlık problemlerine yol açabilmektedir.
Oksalik asitten dolayı eklemle alakalı bir probleminiz varsa ıspanak tüketmenizi önermemekteyim. Gut hastaları ve böbrek taşı olan hastalar ıspanak tüketimini sınırlamalıdır. Çünkü içerisinde doğal olarak bulunan pürin ürik aside dönüşerek vücutta ürik asit birikimine neden olur. Ürik asit birikimi de böbrek taşı oluşumuna neden olur.
Kan inceltici ilaç kullanan hastalarda, ıspanağın K vitamininden zengin olduğunu unutmamalıdır. Tüketiminde aşırıya kaçmamaları gerekmektedir. Yukarıda sıraladığım hastalıklardan birine sahip değilseniz, ıspanağın faydalarından yararlanmanızı öneririm. Çiğ veya pişmiş şekilde tüketebilirsiniz.