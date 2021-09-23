Diyet değil eğlenceli bir sistem: Her şeyi yiyebildiğiniz 80/20 kuralı nedir?

İyi haber: 80/20 kuralı, kilo vermek hakkında bildiğinizi düşündüğünüz her şeyin istisnasıdır. Bu diyette hiçbir şey sınırsız değildir. Evet, en sevdiğiniz yiyeceklerden bazılarını yerken hala kilo vermeniz tamamen mümkün.

Bu kural tam olarak nasıl işe yarıyor?

Temel olarak, zamanın yüzde 80'inde tam, besleyici sağlıklı yiyecekler yiyeceksiniz, yani kalan yüzde 20'de kendinizi şımartabilirsiniz. Yine de başarılı olmak için aklınızda tutmanız gereken birkaç şey var; porsiyon boyutlarının farkında olmak, proteine yüklemek ve diyetinize çeşitli besinleri almak için şeyleri karıştırmak gibi.

80/20 Kuralını Neden Seveceksiniz?

Sadece sonuçları görmekle kalmayacak, aynı zamanda yolculuktan da keyif alacaksınız çünkü bu diyet yoksunlukla ilgili değil. Diyeti bıraktıktan sonra bile sürdürülebilir olan yemeye yönelik yeni bir yaklaşım geliştirirken sevdiğiniz şeyleri yemeye devam edebilirsiniz.