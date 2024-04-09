Diyetisyen açıkladı: Bayramda kilo verdiren lezzet dolu o menü!

Beslenme ve Diyet Bölümü Diyetisyen Demet Sayar Kulengir, 14-15 saatlik oruç süresinin ardından Ramazan Bayramı için sağlıklı beslenme uyarısında bulundu. 'Bayramı sağlıkla kutlayın' çağrısında bulunan Kulengir, bayram sofralarının cazibesine kapılmadan, dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürebilmek adına tavsiyelerde bulundu.
Kulengir, "Aşırıya kaçmadan bayramın keyfini çıkarabilirsiniz. Bayramlar, ailemizle ve sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz özel günlerdir. Ancak, bu anları sağlığımızı koruyarak geçirmek de mümkün. Ramazan ayında 14-15 saat aç kaldıktan sonra iftarla başlayan ve televizyon karşısında hareketsiz geçen saatlerde besinleri ardı ardına tüketimimiz, gece sahur için yapılan beslenmeyle birlikte, kısa süreler içinde çok şey sığdırmaya çalışmamız, yetersiz sıvı tüketimi, dengesiz beslenme ve vitaminlerin emiliminde olumsuzluklara neden oldu. Metabolizma, sindirim sistemimiz ve insülin salgımız bu dönemde değişime uğradı. Bayram sonrası eski düzene dönerken dikkatli olmalıyız. Bayramı bir geçiş dönemi olarak görmeli ve ağır öğünlere yüklenmeden, hafif öğünlerle bu süreci yönetmeliyiz. Aksi takdirde, insülin salınımımız artacak, mideye aşırı yük binecek ve kalp-damar sağlığımız risk altına girebilir" diye konuştu.
ÖRNEK BAYRAM MENÜSÜ
Ramazan Bayramı öncesinde sağlıklı beslenme konusunda uyarılarda da bulunan Kulengir, şunları söyledi:
"Sağlıklı bayram menüsünü beş başlıkla sıralayabiliriz. Hafif başlangıçlar; bayram sabahı hafif bir kahvaltıyla güne başlayın. Peynir, zeytin, yumurta ve tam buğday ekmeği gibi besinleri tercih edin. Ağır, yağlı ve hamur işi gıdalardan kaçının. Ara öğünler; uzun ziyaretler ve sohbetler sırasında acıkmamak için yanınızda protein içeriği yüksek, hafif atıştırmalıklar taşıyın. Bu sayede, her evde sunulan tatlılara yönelmek yerine daha sağlıklı seçimler yapabilirsiniz. Akıllı tatlı tüketimi; tatlı tüketimi kaçınılmazsa, porsiyon kontrolüne özen gösterin. Şerbetli ve ağır tatlılar yerine, meyve bazlı hafif tatlıları tercih edin. Her tatlı sonrası bol su içmeyi unutmayın. Yeterli su tüketimi; günde en az 2 litre su tüketmeye özen gösterin. Su, sindirimi kolaylaştırır ve tatlılardan alınan fazla şekerin dengelenmesine yardımcı olur. Fiziksel aktivite; mümkünse, bayram ziyaretleri arasında kısa yürüyüşler yapın. Bu hem sindirimi destekler hem de gün boyunca enerjik kalmanızı sağlar."
BİLİNÇSİZ SEÇİMLERE SÜRÜKLENMEYİN
Kulengir, bayram sofralarında dengeli beslenmenin mümkün olduğunu ve planlama ile sağlıklı seçimler yapabileceğini belirterek, "Bayramlar, bizi sağlıksız beslenme alışkanlıklarına sürüklememeli. Aksine bu özel günler bilinçli beslenme ve ailemizle sağlıklı zaman geçirme fırsatı olmalı" dedi.