Diyetisyen açıkladı: Bayramda kilo verdiren lezzet dolu o menü!

Diyetisyen Demet Sayar Kulengir, “Bayramı sağlıkla kutlayın” uyarısında bulunarak örnek bayram menüsü hazırladı. Kulengir, “Bayram sabahı hafif bir kahvaltıyla güne başlayın. Ağır, yağlı ve hamur işi gıdalardan kaçının. Uzun ziyaretler ve sohbetler sırasında acıkmamak için yanınızda protein içeriği yüksek hafif atıştırmalıklar taşıyın. Bu sayede, her evde sunulan tatlılara yönelmek yerine daha sağlıklı seçimler yapabilirsiniz. Şerbetli ve ağır tatlılar yerine, meyve bazlı hafif tatlıları tercih edin. Her tatlı sonrası bol su içmeyi unutmayın” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 09.04.2024 14:04 PAYLAŞ ABONE OL

Beslenme ve Diyet Bölümü Diyetisyen Demet Sayar Kulengir, 14-15 saatlik oruç süresinin ardından Ramazan Bayramı için sağlıklı beslenme uyarısında bulundu. 'Bayramı sağlıkla kutlayın' çağrısında bulunan Kulengir, bayram sofralarının cazibesine kapılmadan, dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürebilmek adına tavsiyelerde bulundu.

Kulengir, "Aşırıya kaçmadan bayramın keyfini çıkarabilirsiniz. Bayramlar, ailemizle ve sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz özel günlerdir. Ancak, bu anları sağlığımızı koruyarak geçirmek de mümkün. Ramazan ayında 14-15 saat aç kaldıktan sonra iftarla başlayan ve televizyon karşısında hareketsiz geçen saatlerde besinleri ardı ardına tüketimimiz, gece sahur için yapılan beslenmeyle birlikte, kısa süreler içinde çok şey sığdırmaya çalışmamız, yetersiz sıvı tüketimi, dengesiz beslenme ve vitaminlerin emiliminde olumsuzluklara neden oldu. Metabolizma, sindirim sistemimiz ve insülin salgımız bu dönemde değişime uğradı. Bayram sonrası eski düzene dönerken dikkatli olmalıyız. Bayramı bir geçiş dönemi olarak görmeli ve ağır öğünlere yüklenmeden, hafif öğünlerle bu süreci yönetmeliyiz. Aksi takdirde, insülin salınımımız artacak, mideye aşırı yük binecek ve kalp-damar sağlığımız risk altına girebilir" diye konuştu.