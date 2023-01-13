Diyetisyenden uyarı! Yemek yerken bunu yapmak metabolizmayı alt üst ediyor

Ne yediğiniz kadar nasıl yediğiniz de büyük önem taşıyor. Yemek esnasında dikkat dağıtıcı unsurlar, yalnızca aldığınız kalori miktarını değil, sağlığınızı da büyük oranda etkiliyor. Bu nedenle nasıl yemek yenmesi gerektiğine dair; Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz önemli uyarılarda bulundu. İşte ayrıntılar...

İHA Giriş Tarihi: 13.01.2023 10:14 PAYLAŞ ABONE OL

Tadına, kokusuna ve dokusuna odaklanarak, farkına vararak yenilen yemeğin metabolizma için daha faydalı olacağını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, "Yemek yerken ekrana, sosyal medyaya bakmamak, lokmaları hızlı çiğnememek, her lokmadan sonra çatalı mutlaka masaya bırakmak gibi alışkanlıklar edinerek yeme farkındalığı geliştirebilirsiniz" dedi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, son dönemlerde trend olan beslenme tarzı "mindful eating" ya da Türkçe ifadeyle "yeme farkındalığı" kavramına açıklık getirdi. Yapılan çalışmaların, acele yemek yemenin kilo kazanımına ve obeziteye neden olabileceğini gösterdiğini aktaran Diyetisyen Gündüz birçok kişinin, televizyon izlerken ya da sosyal medyada vakit geçirirken yemek yediğini, ekran başında yemek yerken de, kişilerin çok hızlı ve porsiyon kontrolüne dikkat etmeden fazla miktarda gıda tükettiğine dikkat çekti.