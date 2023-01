Diyetisyenden uyarı! Yemek yerken bunu yapmak metabolizmayı alt üst ediyor

"EKRANA, SOSYAL MEDYAYA BAKARAK YEMEK YEMEYİN" Beslenme alışkanlıklarının bir günde değişmeyeceğinin altını çizen Diyetisyen Gündüz, "Yeme farkındalığını arttırabilmek için yemekler mutfakta ya da yemek masasında tüketilmeli. Yemeğin yendiği ortam düzenli ve temiz olmalı. Her lokmayı çiğnerken tadı, kokusu ve dokusuna odaklanılmalı. Her lokmadan sonra çatalınızı mutlaka masaya koyun.

Her bir lokmanın kaç kez çiğnendiği tespit edilmeli, zaman içerisinde her lokmanın ağızda 30 kez çiğnenmesi hedeflenmeli. Besinleri çok hızlı çiğnemeyin, yediğiniz yemeğin keyfini çıkarmaya odaklanın. Yemek yerken televizyon, bilgisayar ekranı ya da telefon açık olmamalı. Sosyal medyadan uzak durulmalıdır. Yemeklerin ortalama kaç dakikada tüketildiği tespit edilmeli, yemek yemek için kendinize en az 20 dakika vakit ayırmalısınız. Yemek sonrasında tatlı yeme alışkanlığınız varsa, o an aç olup olmadığınızı kendinize sorun" ifadelerini kullandı.